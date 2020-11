Aankoop van onnuttig remdesivir was zo gek nog niet

Dat België eind oktober nog een grote bestelling heeft geplaatst voor remdesivir, een covid-19-geneesmiddel, veroorzaakte gisteren ophef.

Het Laatste Nieuws wees erop dat de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) midden oktober al had gewaarschuwd dat het geneesmiddel geen betekenisvol effect heeft. Dat blijkt nu ook uit haar definitieve studie. ‘Met onze bestelling kozen we toen voor zekerheid’, geeft het kabinet van minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (SP.A) aan. Ook de ­universitaire ziekenhuizen geven aan dat het een moeilijke overweging was.

‘De keuze wordt nu heel binair voorgesteld, maar zo kijkt de ­wetenschap daar niet naar’, zegt intensivist Geert Meyfroidt (UZ Leuven). De wetenschappelijke studies waren niet altijd eensluidend en tot op vandaag loopt er nog een evaluatie van het Europees Geneesmiddelenbureau. ‘De overheden moeten beslissen in onzekere tijden’, zegt Mey­froidt. ‘Op een bepaald moment leken de Verenigde Staten alle remdesivir op te kopen, waardoor de Europese landen snel grote hoeveelheden aankochten. Achteraf gezien was dat niet nodig, maar met de vaccins zal het net zo zijn. Als er nu één niet blijkt te werken, dan hebben we ze toch allemaal gekocht. Maar kopen we ze niet, dan nemen we een risico.’

Meyfroidt geeft aan dat UZ Leuven het remdesivir intussen nog maar ‘heel restrictief’ gebruikt. Het federaal genees­middelenagentschap (FAGG) ziet ook een sterke afname in het aantal bestellingen van de ziekenhuizen. Onder meer het UZ Gent paste de richtlijnen nog verder aan na de studie van de WHO. ‘We schrijven het alleen nog voor in heel specifieke gevallen zoals bij patiënten met ernstige vooraf bestaande immuunstoornissen die het virus zelf niet kunnen onderdrukken’, zegt longarts Eva Van Braeckel (UZ Gent). ‘We willen het ook nog niet volledig afschrijven, want het is het enige geregistreerde antivirale middel voor covid-19 en op basis van de beschikbare studies kunnen we nog geen definitieve conclusies trekken. Het laatste woord is hierover nog niet gezegd.’