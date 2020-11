Het Witte Huis is al helemaal klaar voor Kerstmis. First Lady Melania Trump heeft de ambtswoning dit jaar opnieuw voorzien van kerstversiering. Het thema van de decoratie is ‘America the Beautiful’. Neem een kijkje in het kerstpaleis in bovenstaande video.

