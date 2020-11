Man overleden na aanrijding op pechstrook E19

Op de E19 richting Nederland is maandag een man om het leven gekomen bij een aanrijding ter hoogte van Sint-Job-in-’t-Goor (Brecht). Dat zegt het Antwerpse parket.

Het slachtoffer bevond zich volgens de federale politie te voet op de pechstrook en werd daar gegrepen door een langsrijdende bestelwagen. De man was op slag dood.

Het parket is een onderzoek gestart naar de precieze omstandigheden van het ongeval. Dat moet onder meer uitwijzen of het slachtoffer een bestuurder was van een voertuig, die dan om een of andere reden zou zijn uitgestapt.