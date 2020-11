Niet iedereen wil Diego Maradona eren

Op voetbalvelden wereldwijd werd de dood van Diego Maradona herdacht met een minuut stilte. De Spaanse voetbalster Paula Dapena deed daar echter niet aan mee, uit steun voor slachtoffers van huiselijk geweld.

Paula Dapena speelt bij het vrouwenteam van de Spaanse derdeklasser Viajes Interrias. Toen de ploeg zaterdag voor de wedstrijd een minuut stilte hield naar aanleiding van het overlijden van de Argentijnse voetballer Diego Maradona, weigerde de middenveldster daaraan deel te nemen. Ze zette zich als enige van de ploeg neer, met haar rug naar het publiek.

De 24-jarige voetbalster deed dat naar eigen zeggen uit respect voor slachtoffers van huiselijk geweld. Na zijn overlijden werden vooral video’s opgediept van het dribbelwonder Maradona, maar in de vele artikels over het voetbalicoon werd niet gerept over een video uit 2014, waarin te zien was hoe Maradona zijn toenmalige vriendin Rocio Oliva twee keer in het gezicht sloeg, terwijl zij duidelijk ‘stop’ riep.

Maradona heeft de beschuldigen van huiselijk geweld altijd ontkend en zei dat hij naar haar telefoon greep, maar het was niet de enige keer dat de voetballer zijn vriendin hardhandig behandelde in het openbaar. De vrouw legde echter nooit klacht neer. Ze gingen twee jaar geleden voorgoed uit elkaar.

‘We hielden een minuut stilte voor iemand die huiselijk geweld heeft gepleegd. Dat is iets wat mijn feministische idealen niet kunnen toelaten. Maradona was een ongelooflijke voetbalspeler, maar als persoon liet hij veel te wensen over’, aldus Dapena over haar actie tijdens het radioprogramma A Diario. Ze kreeg naar eigen zeggen heel wat schouderklopjes, maar ook doodsbedreigingen.

Maradona overleed woensdag op 60-jarige leeftijd na een hartstilstand, uitgerekend op de dag die door de Verenigde Naties werd uitgeroepen tot internationale dag voor de uitbanning van geweld tegen vrouwen.