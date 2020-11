Biden verzwikt enkel tijdens spelen met hond, Trump wenst hem beterschap

De Amerikaanse president elect Joe Biden (78) heeft zijn enkel verzwikt. Hij was aan het spelen met zijn Duitse herder Major, maar hij gleed uit. ‘Uit uiterste voorzorg’, ging de Biden zondag langs bij de orthopedist, meldt zijn team.

‘De president elect heeft een verstuiking van de rechtervoet opgelopen’, zo meldde dokter Kevin O’Connor in een mededeling. Op de eerste röntgenfoto’s is volgens hem geen ‘duidelijke breuk’ te zien. Wel waren op een CT-scan haarscheurtjes te zien in het middenvoetgedeelte. Biden zal daarom waarschijnlijk een aantal weken met een voetbrace moeten lopen.

Het ongelukje gebeurde in het vakantiehuis van de familie Biden in Rehoboth Beach in de staat Delaware, waar de Bidens het Thanksgiving-weekend doorbrachten.

Trump reageerde op een filmpje waarop te zien is dat Biden na zijn behandeling in een auto stapt. ‘Beterschap!’, schreef Trump op Twitter.

Huisdieren

Biden en zijn vrouw Jill hebben twee herdershonden. Net als hun baasjes zullen Major en Champ in januari hun intrek nemen in het Witte Huis. Champ is twaalf jaar, Major is nog maar twee jaar bij de Bidens. Hij werd door de familie geadopteerd, en zal zo de eerste asielhond zijn die in het Witte Huis zijn intrek mag nemen.

Daarmee wordt een traditie in ere hersteld: alle presidenten hadden minstens één hond, of anders op zijn minst een kat of een papegaai. Donald Trump had echter geen huisdieren. Alleen James Polk (1845-1849) deed hem dat voor.