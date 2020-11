Handelaars niet op één lijn over uitstel wintersolden

De winkeliers zijn verdeeld over de vraag of de solden opnieuw moeten worden uitgesteld. Mode Unie, dat zelfstandige modewinkels vertegenwoordigt, wil ze uitstellen. Comeos, dat namens winkelketens spreekt, verzet zich daar tegen. De regering heeft nog niet beslist.

De zomersolden vielen door de coronacrisis later dan normaal, om de winkels toe te laten langer aan gewone prijzen te verkopen. Mode Unie vroeg al begin november om ook de wintersolden te verschuiven van 2 januari naar 1 februari. Op die manier kunnen modewinkels hun grote stocks nog wat langer aan gewone marges verkopen, nadat ze verplicht vier weken de deuren moesten sluiten.

Er is tot op vandaag nog geen duidelijkheid, klaagt Mode Unie aan. ‘Het is noodzakelijk dat we hierover uitsluitsel krijgen. De sperperiode start normaal gezien op 2 december, dat is één dag na de heropening, en modehandelaars willen weten waar ze staan en hoe ze hun kortingsstrategie moeten plannen’, aldus Isolde Delanghe, directeur van Mode Unie.

Geen plaats voor nieuwe collecties

Volgens Comeos zijn de kledingketens tegen een uitstel. ‘Het is een slechte zaak voor de handelaars maar vooral ook voor de consumenten die veel langer moeten wachten om koopjes te doen’, zegt die organisatie.

‘De voorbije zomer zijn de solden al een maand uitgesteld geweest en het resultaat was desastreus. In de ganse zomerperiode draaiden de kledingketens -17 procent in juni ten opzichte van dezelfde maand vorig jaar, -30 procent in juli en zelfs -5 procent in de nieuwe soldenmaand augustus vergeleken met augustus 2019’, zegt Dominique Michel, ceo van Comeos.

Volgens Comeos trekken mensen naar het buitenland voor koopjes. Een beslissing in België zou daardoor niets oplossen. Voor kledingketens komt daar nog bij dat er nieuwe collecties binnenkomen eind januari. ‘Bij een uitstel van de solden is daar geen plaats voor, het is dus ook een logistieke nachtmerrie voor de handelaars en dat kunnen ze nu missen als kiespijn.’