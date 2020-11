Doen steden er tijdens de coronacrisis nu goed aan om koopzondagen te organiseren, of net niet? De weinige data die er zijn, suggereren van wel, zo zegt onderzoeksbureau Locatus. Al is in tijden van corona niks zeker.

Het was afgelopen weekend over de koppen lopen in steden als Brugge en Brussel. En dan waren de niet-essentiële winkels nog niet eens open. Vanaf morgen zal dat wel het geval zijn. Daarenboven houden ...