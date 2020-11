Afkopen studiejaren wordt duurder, gunsttarief verdwijnt

Vanaf 1 december verdwijnt het gunstregime voor mensen die hun studiejaren willen afkopen. Wie zijn diploma meer dan tien jaar geleden behaalde, betaalt vanaf dan geen vastgelegde forfait meer per jaar. Daardoor kan de prijs oplopen tot wel 6.000 euro per afgekocht studiejaar.

Sinds 1 december 2017 kunnen werknemers, ambtenaren of zelfstandigen hun studiejaren gelijk stellen aan gewerkte jaren. Ze betalen hiervoor een forfaitair bedrag, gelijk aan 1.560 euro per jaar, als de studiejaren werden afgekocht binnen de tien jaar na het afstuderen. Wie zijn diploma meer dan tien jaar geleden haalde, kon de studiejaren aan hetzelfde tarief afkopen door een tijdelijk gunstregime, maar dat loopt op 30 november af.

Vanaf 1 december 2020 geldt dan ook een nieuw regime voor het afkopen van studiejaren. Het simpelweg betalen van een forfait is niet langer aan de orde. De prijs die men moet betalen wordt dan berekend aan de hand van een complexe formule, die rekening houdt met sterftecijfers en de interestvoet. De prijs stijgt wel als de studentenperiode verder terug in de tijd ligt. Met andere woorden: hoe langer men wacht, hoe duurder het wordt. Mogelijk loopt de afkoopprijs per jaar hierdoor zelfs op tot 6.000 euro.

Toekomstige gepensioneerden die hun studiejaren willen laten meetellen voor de berekening van hun wettelijk pensioen, kunnen die afkopen. Op die manier worden de studiejaren beschouwd als ‘gewerkte dagen’ en zal het wettelijk pensioen meestal hoger liggen. Op de website mypension.be kun je het bedrag zien dat je moet betalen om je studieperiodes af te kopen. Je kunt er ook het bedrag zien dat het afkopen van je studiejaren zal opleveren.