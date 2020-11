Meer zelfdodingen dan overlijdens door covid-19 in Japan

Voor de vierde maand op rij stijgt het aantal zelfdodingen in Japan. In de maand oktober stierven 2153 mensen. Dat zijn er 300 meer dan de maand daarvoor. 2153 zelfdodingen zijn ook meer sterfgevallen dan het totale aantal covid-19-overlijdens dat Japan afgelopen jaar heeft gekend.

Werkloosheid, sociaal isolement, stress en angst eisen wereldwijd hun tol. Daarom worden de gevolgen van de covid-19-pandemie op ons mentaal welzijn door deskundigen benadrukt. Het zou kunnen leiden tot een geestelijke gezondheidscrisis.

In Japan tonen de overheidsstatistieken nu al aan dat zelfdoding in oktober meer levens eiste dan covid-19 tot nu toe. Volgens die statistieken stapten 2153 mensen uit het leven afgelopen maand. Voorbije vrijdag zijn in heel Japan, vanaf het begin van de corona-uitbraak, 2087 mensen gestorven aan covid-19.

Japan is een van de weinige landen die tijdig gegevens rond zelfdoding bekend maakt. De cijfers van 2020 in ons land zijn nog niet bekend. In de Verenigde Staten dateren de meest recente cijfers nog van 2018. Dat Japan de cijfers zo snel verwerkt, zou andere landen inzicht kunnen geven wat betreft het effect van langdurige zware maatregelen op ons mentaal welzijn.

Vrouwen harder getroffen

‘Wij hadden niet eens een lockdown. Dus de impact van covid-19 is in Japan, in vergelijking met andere landen, minimaal. Toch zien we een grote toename van het aantal zeldodingen.’ Dat zegt professor Michiko Ueda. Ze is expert geestelijke gezondheid en zelfdodingspreventie aan de Waseda Universiteit in Tokio en suggereert in CNN dat ‘andere landen vergelijkbare gevolgen zouden kunnen zien in de toekomst.’

De Japanse cijfers kunnen ons ook iets vertellen over welke groep het hardst getroffen is. Uit wereldwijde statistieken staan tegenover elke tien vrouwen die sterven door zelfdoding, achttien mannen. In Vlaanderen ligt die verhouding bij tien vrouwen tegenover vijfentwintig mannen. Ook in Japan sterven meer mannen aan zelfdoding dan vrouwen.

Maar de recente statistieken lijken die trend te hebben omgebogen. Het aantal vrouwen die overlijden door zelfdoding is met 82,6 procent gestegen in vergelijking met oktober 2019. Bij mannen steeg het met 21,3 procent.

Derde golf

Er zijn verschillende potentiële redenen voor waarom vrouwen harder geraakt lijken door de pandemie. Vrouwen in Japan vormen een groter percentage van de deeltijdwerkers in de horeca, de voedingsindustrie en de detailhandel. Dat zijn de sectoren waar de meeste mensen ontslagen zijn.

Ook in een wereldwijde studie met meer dan 10.000 mensen, uitgevoerd door de internationale hulporganisatie CARE, rapporteerde 27 procent van de vrouwen een toename van problemen met hun mentaal welzijn, tegenover 10 procent van de mannen. Vervolgens gaven 55 procent van de vrouwen aan dat hun loon werd getroffen door het coronavirus en dat dit de grootste impact heeft op hun welzijn.

De voorbije weken meldt Japan steeds meer covid-19 besmettingen. Artsen waarschuwen voor een derde golf in december en januari en vrezen dat de derde golf nog moeilijker zal zijn in de wintermaanden. ‘We hebben nog niet eens de volledige economische gevolgen van de pandemie ervaren’, zegt professor Ueada. ‘De pandemie kan erger worden, er kunnen semi-lockdowns komen. Als dat gebeurt zal het impact daarvan op ons mentaal welzijn nog groter zijn.’

Wie met vragen zit rond zelfdoding, kan terecht bij de Zelfmoordlijn op het gratis nummer 1813 en op de website www.zelfmoord1813.be.