Franse agenten die zwarte man mishandelden, worden aangeklaagd

De vier Franse politieagenten betrokken bij de mishandeling van een zwarte man in Parijs worden formeel aangeklaagd. Er wordt hen onder meer racistisch taalgebruik en opzettelijke wapengeweld ten laste gelegd. Twee van hen blijven in voorlopige hechtenis.

De agenten hebben eerder deze maand een zwarte man hard aangepakt, omdat hij geen mondmasker droeg op straat, wat volgens Franse coronaregels verboden is. Het slachtoffer, muziekproducer Michel Zecler, werd minutenlang geslagen door de agenten, en kreeg racistische verwijten naar het hoofd geslingerd. Het incident werd vastgelegd via een bewakingscamera, de beelden werden donderdag verspreid in de media.

President Emmanuel Macron reageerde geschokt op de beelden van het politiegeweld. De vier agenten werden geschorst en het Inspection générale de la Police nationale (IGPN) - het Franse Comité P - startte een onderzoek. In de nacht van zondag op maandag werden de agenten formeel aangeklaagd, twee van hen blijven in voorlopig hechtenis. De twee anderen worden onder gerechtelijke controle geplaatst.

De agenten worden onder meer opzettelijk wapengeweld en racistisch taalgebruik ten laste gelegd, aldus de Franse aanklager Rémy Heitz. Daarnaast worden ze er ook van beschuldigd valse getuigenverklaringen te hebben afgelegd.

Betogingen

Het politiegeweld bracht zaterdag extra mensen op de been voor geplande betogingen tegen een nieuwe veiligheidswet voor de politiediensten, die verbiedt agenten tijdens operaties herkenbaar in beeld te brengen. Tegenstanders voorspellen dat agenten zich door de nieuwe wet nog hardhandiger zullen gedragen.

Tijdens de talrijke betogingen zijn 98 agenten en gendarmes gewond geraakt, bevestigde de Franse minister van Binnenlandse Zaken Gérald Darmanin. In een eerdere balans waren er 62 gewonden onder de ordediensten gemeld. Volgens het ministerie zijn 81 mensen opgepakt tijdens de manifestaties. In totaal namen er 133.000 mensen deel aan de acties in het land, onder wie 46.000 in Parijs. De organisatoren telden er echter een stuk meer: 500.000 in totaal van wie 200.000 in de hoofdstad.