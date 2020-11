‘Er zijn nog geen legale en betrouwbare zelftests in Europa’, zegt viroloog Steven Van Gucht in de persconferentie van het Crisiscentrum. ‘Koop ze niet. Ze kunnen de verspreiding van het virus in de hand werken.’

Er zijn verschillende soorten sneltests die elk een andere werking hebben en niet even betrouwbaar zijn. Daarom legt Steven Van Gucht de soorten tests en hun werking uit: ‘Een sneltest kan buiten een labo worden uitgevoerd en geeft binnen de 20 minuten resultaat. Maar er zijn twee soorten sneltests: die antigenen opsporen of die antistoffen opsporen.’

‘Antistoffentest hebben weinig zin om een besmetting op te sporen. Je kunt een negatieve antistoffentest hebben en toch besmet en besmettelijk zijn. Een antigentest toont wel het virus aan, maar alleen als er veel virus in uw staal zit. Ze zijn minder gevoelig dan de klassieke PCR-test’, waarschuwt hij. ‘Als je het virus pas hebt opgelopen zal de antigentest negatief blijven. Na 2 tot 14 dagen neemt de hoeveelheid virus toe en dan ontwikkel je symptomen. Een negatieve antigentest is geen vrijgeleide om niet in quarantaine te gaan of je niet aan de regels te houden.’

Nog geen legale zelftests

Over zelftesten drukt Van Gucht zich negatief uit. ‘De instructies moeten goed gevolgd worden, anders krijg je een fout resultaat en dus ook een foute interpretatie. Ze zijn minder te vertrouwen en de kunnen verspreiding van het virus in de hand werken.’

‘In Europa zijn nog geen legale zelftests beschikbaar. Dat doe je best nog steeds door een professionele gezondheidswerker. We moedigen het gebruik van zelftesten niet aan. Wil je je toch laten testen, overleg dan met je huisarts.’

Van Gucht voegt er aan toe dat de PCR-test nog altijd de gouden standaard blijft.

Dalende cijfers

Alle trends blijven in dalende lijn in heel het land. ‘Er is echter een aandachtspunt. In Vlaanderen lijken de ziekenhuisopnames te stabiliseren, maar hier hebben we nog geen verklaring voor en zullen we onderzoeken.’

Van Gucht stelt vervolgens vast dat er een daling van 37 procent is in het aantal besmettingen op weekbasis. Dit komt neer op een halvering van de besmettingen om de 11 dagen.

De besmettingen zijn minder uitgesproken bij kinderen en tieners. De besmettingen nemen steeds af, maar we zien een voorzichtige stijging in de percentage bij kinderen en tieners. Dit zullen we ook opvolgen de komende dagen. Kinderen en tieners zijn verantwoordelijk voor 10 procent van de besmettingen.

Het hoogste aantal besmettingen is in Henegouwen. De verschillen met vlaanderen worden wel steeds kleiner.

Ook de ziekenhuisopnames stabiliseren. De voorbije zeven dagen werden dagelijks gemiddeld 229,1 mensen opgenomen in het ziekenhuis, een afname met 25 procent. ‘Tegen de eindejaarsfeesten kunnen we als we deze terend aanhouden misschien naar 75 ziekenhuisopnames per dag gaan.’

Het aantal overlijdens gaan ook verder in dalende lijn. Gemiddeld overlijden 133 Belgen per dag aan het coronavirus. Dat is 24 procent lager dan de week daarvoor.