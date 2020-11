Wachtlijsten voor ‘Vogue’ met Harry Styles

Foto: Getty Images for The Met Museum/

Dat de Amerikaanse editie van ‘Vogue’ voor het eerst in haar 128-jarige geschiedenis een man op de cover zet, heeft het blad geen windeieren ­gelegd.

Het decembernummer van het modemagazine - met ­Harry ­Styles in een jurk op de cover - gaat in tweede druk en daarvoor zijn er zelfs al wachtlijsten. New York Post citeert een bron bij Condé Nast, die beweert dat er al 40.000 exemplaren verkocht zijn. Het beste bewijs dat controverse verkoopt. De cover leidde namelijk tot heftige online discussies over gender­beleving.