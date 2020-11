Antwerpen verliest tegen het einde van het jaar een sterrenrestaurant. Bij Lam en Yin sluit de deuren. ‘Dat mag wel na 35 jaar topsport’, zegt Yin Yin Pang, ‘we willen niet in het harnas sterven.’

Restaurant Bij Lam en Yin was een ware sensatie in 2010. Restaurantgids Gault&Millau noemde het kleine avondrestaurant in de Reyndersstraat in het centrum van Antwerpen de Aziaat van het Jaar en gaf het ...