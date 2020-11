Belgian Lions kunnen niet opnieuw stunten tegen Litouwen: EK basketbal nog geen zekerheid

De Belgian Lions zijn na verlies tegen Litouwen (nummer 8 van de wereld) nog niet zeker van kwalificatie voor het EK van 2022. Met 3 op 4 blijven ze wel groepsleider en vooral op schema voor een vijfde opeenvolgende deelname aan Eurobasket. Op 20 (Denemarken) en 22 februari (Tsjechië) staat de laatste window/bubbel (waarschijnlijk opnieuw in Vilnius) op het programma. Vermits de Lions positief staan ten opzichte van Litouwen is één zege voldoende voor een stek op het EK.

De vierde speeldag was niet het avondje voor de Belgian Lions in het winterse Vilnius. Eerst won Denemarken van Tsjechië en daarna gingen de Lions dus onderuit tegen Litouwen. “We blijven positief ten opzichte van Litouwen en dat is enorm belangrijk,” weet bondscoach Dario Gjergja.

Uit de poule van België is Tsjechië als co-organisator van Eurobasket 2022 al zeker van kwalificatie. De top 2 uit groep c gaat ook door en dus enkel met een serieuze dip in februari kan België het EK nog mislopen.

In het eerste kwart liepen de Belgian Lions, met dezelfde basisvijf (Lecomte, Obasohan, Mwema, Gillet, Tumba) als tegen Tsjechië, direct achter de feiten. De Belgen speelden te statisch en Litouwen profiteerde en liepen via en na 9-2 weg naar een 14-4 bonus. De Belgen speelden te statisch en Litouwen profiteerde en liepen via Laurynas Birutis en Eimantas Bendius na 9-2 weg naar een 14-4 bonus. De Lions waren niet van slag en reageerden vooral via Retin Obasohan: 14-10. De aansluiting was gemaakt, maar dichter kwamen de Belgen niet en het eerste schuifje werd afgesloten met een 20-15 achterstand.

Met het ervaren duo Mindaugas Kuzminskas (ex-NBA) en Jonas Maciulis (ex-Real Madrid) op het parket kwamen de Belgian Lions ook in de aanvangsminuten van het tweede schuifje geen stap dichter. Na Jean-Marc Mwema kampte ook Hans Vanwijn snel met foutenlast. Thomas Akyazili lukte wel enkele knappe drives, Alex Libert dropte de eerste Belgische bom en na 28-21 milderden de Lions naar 31-26. Ook Andy Van Vliet scoorde maar de Lions lagen hadden te weinig power lagen in de eerste helft onder in de rebound (20-12) en hadden ook te weinig driepuntdreiging (1 op 5 in de eerste helft). Mindaugas Girdziunas dropte twee bommen en duo Kuzminskas/Maciulis scoorden ook: 36-28 en 42-32. Foutenlast speelde het team van bondscoach Dario Gjergja parten en ondanks een mooie alley-oop van Michael Gimore bouwde Litouwen de voorsprong verder uit. Defensief zat het niet echt lekker bij de Lions zodat het halfweg er bij een 49-36 achterstand niet goed uit zag.

Onmiddellijk in het vierde kwart kregen Retin Obasohan en Hans Vanwijn respectievelijk hun tweede en vierde fout aangesmeerd. Litouwen diepte tegen een futloos België uit naar 54-36. Manu Lecomte vuurde gelukkig twee driepunters af zodat de Lions de schade enigszins beperkten: 57-44. Defensief zat het was scherper bij de Lions en na 59-47 werd het derde kwart en na enkele korven van Retin Obasohan afgesloten met een 67-51 achterstand.

Jonas Maciulis loodste met een driepunter Litouwen naar 70-51 en het positief saldo vanuit de heenmatch (+21) kwam in gevaar. Bij 77-57 was de “twintiger” een feit en vluchtte bondscoach Dario Gjergja in een time-out. Die bracht niet veel beterschap en bij 79-57 zat Litouwen op alle vlakken op rozen. De Belgian Lions scoorden in vier minuten slechts zes puntjes en gleden verder uit de match. Kevin Tumba dunkte en Jean-Marc Mwema dropte een belangrijke bom: 79-62. De Litouwers bleven evenwel uiterst “cool” en bleven met een 20-punten voorsprong flirten. Hans Vanwijn scoorde ook een driepunter en de Belgian Lions milderden met ook een score van Alex Libert naar 84-70. Een grote nederlaag kon gelukkig worden vermeden, maar een stek op het EK is dus nog geen feit voor de Belgian Lions

Litouwen-België 84-71

Litouwen: Velicka 6, Kalnietis 6, Gallius 0, Maciulis 11, Mniotas 2, Birutis 13, Echodas 4, Girdziunas 8, Kuzminskas 13, Bendzius 19, Blazevic 0, Dimsa 2

België: Akyazili 4, Gilmore 2, Lecomte 10, Mwema 5, Gillet 4, Obasohan 21, Tumba 4, Vanwijn4, Libert 11, Kesteloot 2, Van Vliet 4

Kwarts: 20-15, 29-21, 18-15, 17-20

Uitslag poule C: Denemarken-Tsjechië 91-90