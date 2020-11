Bart Somers: ‘Burgemeesters moeten ingrijpen bij drukte’

De sluiting van de niet-essentiële winkels was geen ‘absurde’ maar een ‘noodzakelijke’ maatregel. Dat heeft Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Bart Somers (Open Vld) maandag gezegd in De Ochtend. De Open Vld-minister reageert daarmee op de kritiek die er is gekomen op een aantal uitspraken van minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (sp.a).

In een interview met Terzake heeft minister Vandenbroucke gezegd dat het winkelen op zich ‘geen groot risico’ is op voorwaarde dat het een goed gecontroleerde manier gebeurt. Volgens de sp.a-minister moest er een ‘schokeffect’ gerealiseerd worden en paste de sluiting van de niet-essentiële winkels in die strategie. ‘Op een bepaald moment moet je zeggen ‘den blok erop”’, besloot Vandenbroucke.

Die uitspraken botsten hier en daar op kritiek. Zo schoten ze bij N-VA-voorzitter Bart De Wever in het verkeerde keelgat. ‘Wij gingen ervan uit dat de premier en de minister van Volksgezondheid zich baseerden op ratio en wetenschap. Niet dus’, reageerde De Wever op Twitter. ‘Als je middenstanders te gronde wil richten en het draagvlak voor maatregelen wil wegslaan, dan moet je het zo aanpakken.’

Maar Vlaams viceminister-president Bart Somers verdedigt de beslissing om de niet-essentiële winkels te sluiten. Dat was volgens hem een ‘noodzakelijke’ en zeker geen ‘absurde’ maatregel. ‘Dat was echt nodig. Ons gezondheidssysteem stond onder grote druk. We moesten drastisch ingrijpen en er alles aan doen om contacten te vermijden.’

De Open Vld-minister roept intussen steden en gemeenten op om de komende weken grote evenementen te vermijden. De grote volkstoelopen in Brugge en Brussel afgelopen weekend waren volgens hem ‘alarmerend’. Somers hoopt dat die voorbeelden een ‘wake-upcall’ zullen zijn voor andere steden en gemeenten. Hij rekent zowel op de burgemeesters om indien nodig in te grijpen (door desnoods winkelstraten te sluiten) als op de ‘verantwoordelijkheid van iedereen’.

Dat veel steden en gemeenten vasthouden aan de geplande koopzondagen, is volgens Somers een goede zaak. Op die manier kunnen de winkelbezoeken volgens Somers meer gespreid worden.