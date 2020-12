Stal in open ruimte

Die discussie wordt niet ten gronde gevoerd. Dus blijven veefabrieken vergund worden. En komen mensen in alle uithoeken van het land daartegen in opstand. Op een maandagochtend zakken we af naar het Oost-Vlaamse Lievegem. Ook daar halen twee kippendossiers mensen uit hun slaap. Twee actiecomités strijden er al vijf jaar met wisselend succes. Er gingen samen al meer dan 30.000 euro aan advocatenkosten aan op.

Aan de ene kant van de gemeente, in Waarschoot, mag een kippenboer een nieuwe hangar zetten. Op een steenworp daarvan heeft hij al 200.000 kippen zitten. De stallen vormen een muur van 200 meter in de velden langs het kanaal de Lieve. ‘Blijkbaar is dat niet genoeg’, zegt Fons Standaert, die met het actiecomité Liever Zuiver in beroep ging. ‘De nieuwe stal zou pal in de open ruimte komen, dicht bij het natuurgebied Het Leen en de bebouwde kom. Zestig gezinnen zouden last krijgen van geurhinder.’

We offeren ons historische landschap op voor vleesfabrieken waar goedkoop vlees voor de export wordt gekweekt.

Katrien De Muynck actievoerder

In deelgemeente Zomergem is de situatie al even prangend. Tussen enkele kleine hoeves, omringd door akker- en weiland en grillige bomenrijen, staan twee fonkelnieuwe kippenhangars. ‘Ze zijn van een koppel uit Sinaai’, zegt akkerbouwster Christel Boone, van actiegroep Liever Open Ruimte. ‘Daar moesten ze stoppen omdat ze te dicht bij een natuurgebied aan zaten. Hier, midden in de open ruimte, kregen ze wel een vergunning.’

Ook aan dit dossier schort van alles, zeggen de actievoerders. ‘De stal ligt in overstromingsgevoelig gebied en stuurt de waterhuishouding in de war. Er is geen rekening gehouden met de overlast die alle andere landbouwbedrijven in de buurt al geven. De gemeente was tegen, de Raad voor vergunningsbetwistingen floot de provincie terug. En toch kreeg het bedrijf telkens weer een vergunning.’

Rug tegen de muur

Hoewel er nog twee beroepsprocedures lopen, is de stal gebouwd. De kippen zitten erin. De knotwilgen, waar steenuilen huisden, zijn gerooid. ‘We staan voor een voldongen feit’, zegt Katrien De Muynck. ‘Veel buren vrezen dat het koppel de stal niet meer zal moeten afbreken. Over twee weken komt de zaak opnieuw voor. Wat er ook wordt beslist, niemand komt hier als winnaar uit.’

Ook voor de kippenhouders is het bang afwachten. Die riskeren alles weer te moeten afbreken. ‘We konden niet anders dan beginnen te bouwen’, zegt Daniella Bordeyne. ‘Onze vergunning in Sinaai liep vorig jaar af. Eind december is ons bedrijf daar gesloten, dus hadden we geen inkomen meer. We stonden met onze rug tegen de muur.’ Het koppel zit al sinds 2016 in een emotionele rollercoaster, zegt ze. ‘Toen we hoorden dat we moesten stoppen, zijn we in Oost- en West-Vlaanderen op zoek gegaan naar een nieuwe plek. De Vlaamse Landmaatschappij heeft ons bedrijf opgekocht, en de nieuwe stal mee gefinancierd. En dan kom je hier, en word je vijandig onthaald, door mensen die tegen de landbouw zijn. Nu riskeren we alles te verliezen.’

Buurtbewoonster Katrien De Muynck zucht. ‘Landbouwers zijn bang om ons te steunen, omdat wij “tegen de boeren zijn”. Niets is minder waar. We koesteren de typische gemengde landbouwbedrijven van ons Meetjesland. Dit is van een andere orde. We offeren ons historische landschap op voor vleesfabrieken waar goedkoop vlees voor de export wordt gekweekt. Wat voor zin heeft dat? Waar stopt het?’

De buren vrezen dat het niet bij deze strijd zal blijven. ‘De kippenkweker heeft de eigenaars van het naburige perceel al gepolst of ze willen verkopen’, zegt actievoerder Patrick Ghysels. ‘Hij zal zeker willen uitbreiden. De open ruimte is aangetast, straks volgen er nog.’