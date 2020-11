Zeer teleurstellend gelijkspel tussen Anderlecht en Standard

De Belgische clasico tussen Anderlecht en Standard is op 0-0 geëindigd. De temperaturen in het Lotto park lagen net boven het vriespunt, maar de aantrekkelijkheid van de wedstrijd lag er vér onder. We kregen 90 minuten lang zo goed als geen kansen te zien, laat staan doelpunten. Paars-wit domineerde wel, maar deed hoegenaamd niets met zijn overwicht. De Rouches waren helemaal nergens.

Grinta had Vincent Kompant van zijn mannen geëist, en die kreeg hij. Na de non-match op Beerschot wisselde de RSCA-coach op vier plaatsen. Mykhaylichenko, Cullen, Vlap en Bundu kwamen voor Lawrence, Zulj, Verschaeren en de geblesseerde Tau. Bij Standard slechts één wijziging: Bastien voor Oulare.

De eerste poging kwam van Anderlecht. Sambi Lokonga probeerde het van héél ver – zeker 25 meter – maar trapte overhaast en hoog over. Na een minuut of acht lieten de Rouches zich een eerste keer zien: Fai nam een bal goed op de slof, maar mikte naast. Het eerste halfuur werd gekenmerkt door veel inzet en weinig finesse of kansen. Gavory stuurde Lestienne anders wel goed de diepte in, maar die kon er net niet bij waardoor Wellenreuther kon oprapen. Aan de overkant was het Nmecha die toch eens voor doel opdook na een gewonnen duel tegen Bokadi, maar de Duitser besloot naast.

Waren de kansen al de hele tijd bijzonder schaars, werden ze richting rust alleen maar zeldzamer. Anderlecht zette Standard goed vast en had de bovenhand, maar de acties van Bundu, Mukairu en Nmecha leidden helemaal nergens toe. Elke keer als we dachten: nu zal paars-wit gaan versnellen, legden ze het balletje weer achteruit. De eerste helft bracht overgave, maar vooral niet meer dan dat. Geen kansen, geen flitsen, geen creativiteit.

Geeuw

Na vijf minuten in de tweede helft gaf Murillo een lange bal richting Nmecha en Vlap. De Nederlander leek de 1-0 tegen de touwen te schuiven, maar Nmecha stond buitenspel en het doelpunt werd afgevlagd. Vlap, voor wie het na 50 minuten eindelijk een eerste wapenfeit was, baalde. Net voor het uur na een eeuwigheid nog eens een poging van Standard: Laifis probeerde het van ver, Wellenreuther stopte relatief makkelijk.

Anderlecht probeerde middenin de tweede helft te versnellen. Nmecha kwam op aangeven van Mukairu voor doel, de Duitser trapte in het zijnet. Nog in dezelfde minuut legde Mykhayichenko aan vanop twintig meter, maar hij mikte over. Veel verder reikte de tempoversnelling van paars-wit niet. Bundu en Mukairu kwamen nog in de mogelijkheid om op hun flank iets te forceren, maar handelden veel te traag en lieten hun kans verloren gaan.

Een dik kwartier voor tijd vond Kompany het welletjes geweest met zijn spelverdeler die niets bracht en kwam Verschaeren in de plaats van Vlap. De Rode Duivel bracht iets meer diepgang. Vijf minuten voor tijd gaf hij een bal over de grond tot bij een andere invaller, Nany Dimata, maar die kon er nét niet bij. Meer dan dit soort halve kansjes waren er niet te zien in een bijzonder slappe clasico. Aan de overkant was er nog een late poging van invaller Jans, maar Wellenreuther was bij de pinken. Het scorebord bleef op 0-0 staan. Geeuw. Standard blijft vierde, Anderlecht heeft twee punten minder en is zevende.