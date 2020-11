KMI waarschuwt voor gladde wegen, strooiwagens rijden uit

Tijdens de nacht van zondag op maandag kunnen er in nagenoeg het hele land lokale rijmplekken ontstaan. Het KMI vaardigt daarom code geel uit voor gladheid.

De code geel geldt in bijna heel Vlaanderen (alle provincies behalve West-Vlaanderen) grosso modo vanaf zondag om 22 uur tot maandag om 10 uur. Ook in Brussel en Wallonië kunnen er lokale rijmplekken ontstaan, luidt het.

Het meteorologisch instituut verwacht tijdens de nacht van zondag op maandag op de meeste plaatsen vriestemperaturen. De minima zouden in het westen rond of net onder het vriespunt uitkomen, maar zakken tot -4 graden in het centrum en naar -5 tot zelfs -10 graden in Ardennen.

Brusselse strooiwagens rijden uit

Omwille van de voorspelde vrieskou zullen de Brusselse strooiwagens zondag voor het eerst deze winter uitrijden. Ze zullen preventief strooien op de gewestwegen en fietspaden van het Brussels gewest, zo kondigt Brussel Mobiliteit zondag aan.

De strooiwagens zullen rond 18 uur eerst de fietspaden onder handen nemen, zegt Inge Paemen, de woordvoerster van Brussel Mobiliteit. Vanaf 22 uur strooien ze preventief op alle gewestwegen van het Brussels gewest.

Het te bestrooien wegennet is iets meer dan 800 kilometer lang. Het is verdeeld over zeventien rondes. Voor één volledige strooibeurt is 85 ton zout nodig.

Ook in Vlaanderen gaat het dus vriezen. Het Agentschap Wegen en Verkeer nam bewust last minute de beslissing om ook strooiwagens te laten uitrijden zondagavond, zegt woordvoerster Veva Daniels. Ook de Vlaamse wegen zullen dus bestrooid zijn.