Nederlaag tegen Zulte Waregem stort AA Gent opnieuw in crisisstemming

De Buffalo’s zijn opnieuw bij af. Na een nieuwe thuisnederlaag tegen Zulte Waregem vertoeft AA Gent alweer in crisisstemming. Tegen een uitgekookt Zulte Waregem morste Bukari voor rust met de schaarse kansen en kon Bolat opnieuw niet overtuigen. De Gentse doelman zag er voor rust bij de doelpunten van Govea en Chory alweer niet goed uit. Donderdag volgt alweer een Europese opdracht maar in de Ghelamco Arena staan de seinen opnieuw helemaal op rood. Essevee tankt dankzij deze driepunter opnieuw wat vertrouwen en springt over Mechelen naar plek veertien.

Wim De Decker bewaarde het vertrouwen in doelman Bolat maar gaf op het middenveld dan wel weer Owusu rust, terwijl Castro-Montes de voorkeur kreeg op Botaka. Offensief kon Gent nog altijd geen beroep doen op Kleindienst, Yaremchuk en Depoitre waardoor Bukari opnieuw centraal voorin werd opgesteld.

Bij Zulte Waregem kwamen De Bock en Opare terug in de basis. Bianda en Sissako belandden hierdoor op de bank. Pletinckx en Bossut moeten nog even wachten op een basisplaats, terwijl Dury ook geen beroep kon doen op Van Hecke (adductoren). De jonge middenvelder werd in de basiself van Essevee noodgedwongen vervangen door Seck.

Ondanks de Europese nederlaag tegen Rode Ster Belgrado hoopten de gastheren – na de recente zeven op negen in de vaderlandse competitie – door te gaan op hetzelfde elan. En dankzij een bijzonder actieve Odjidja voetbalde Gent in het openingskwartier twee loepzuivere kansen bij elkaar. Bukari toonde zich evenwel opnieuw geen geboren afwerker en besloot tot tweemaal toe op de goed uitgekomen Bostyn.

Nonchalance

Maar al gauw konden de troepen van Dury het evenwicht in de partij herstellen en sloop er bij Gent ook een zekere nonchalance in de rangen. Bezus belichaamde die verslapping door een vrije trap helemaal te verknoeien. Essevee rook zijn kans en toen Opare op de rand van de zestien foutief werd afgestopt door Ngadeu, krulde Govea de bal heerlijk over de Gentse muur (0-1). Bolat stond aan de grond genageld en had geen reactie in huis.

AA Gent dat ondanks alles nog steeds hoopt om mits een stevige reeks de aansluiting te kunnen realiseren met de top-vijf, ging dan wel op zoek naar een snelle gelijkmaker maar veel doelgevaar leverde dit niet op. Integendeel zelfs want toen Srarfi bij een nieuwe tegenstoot van Zulte Waregem al te makkelijk tussen de Gentse linies mocht lopen, liep het alweer voor AA Gent.

De Tunesiër schilderde de bal op het hoofd van Chory: de boomlange Tsjech liet de kans niet liggen. Bolat leek goed opgesteld maar zag de bal via zijn vingertoppen in doel verdwijnen (0-2). Een nieuwe opdoffer voor de Buffalo’s die halfweg voor een zeer zware opgave aankeken. Wim De Decker greep bij rust in en bracht Owusu voor de zwak spelende Bezus.

(In)efficiëntie

Veel veranderde dat evenwel niet aan het spelbeeld want door een gebrek aan een targetman bleef het spel van de Buffalo’s bijzonder voorspelbaar. Castro-Montes illustreerde de offensieve onmacht van zijn ploegmakkers met een afstandspoging waarbij de bal net niet op de parking van de doe-het-zelfzaak naast de Ghelamco Arena belandde. Naarmate de tweede helft vorderde groeide de wanhoop op de Gentse bank zienderogen.

Zulte Waregem kwam na rust dan ook nooit in de problemen. Bij de thuisploeg was de offensieve onmondigheid dan ook bijzonder schrijnend. Een tweede wissel, Kums ging eruit voor Niangbo, bracht al evenmin zoden aan de dijk. De Ivoriaan bleek evenmin een garantie op efficiëntie: oog in oog met Bostyn verzuimde Niangbo de aansluitingstreffer aan te tekenen.

Aan de overkant illustreerde Zulte Waregem wel hoe je efficiënt kunt omgaan mogelijkheden want de ook al ingevallen Vossen toonde zich wel bij de pinken en kopte een vrije trap van Govea netjes tegen de netten. De kopjes bij Gent gingen nu definitief naar beneden. Er wacht Wim De Decker heel veel werk. De vraag stelt zich stilaan of hij nog de tijd zal krijgen om het Gentse schip opnieuw op de juiste koers te brengen.