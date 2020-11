Formule 1-piloot ontsnapt aan dood nadat bolide vangrail ramt, in tweeën scheurt en explodeert

Bij de start van de Grote Prijs van Bahrein is de Franse piloot Romain Grosjean op het nippertje aan de dood ontsnapt. Zijn F1-bolide crashte hard en vloog meteen in brand.

Al bij de eerste ronde van de Grote Prijs Formule 1 in Bahrein liep het flink mis voor de Fransman. Bij het uitkomen van de derde bocht wilde Grosjean de bolide van Daniil Kvyat inhalen, waardoor hij er per ongeluk tegen tikte, de controle over het stuur verloor en zonder ook maar enigszins af te kunnen remmen de bandenstapel en vangrail ramde.

De auto van Grosjean scheurt doormidden en explodeert. #BahrainGP pic.twitter.com/x0IzU7vsI9 — Bart Nijman (@BartNijman) November 29, 2020

De impact van de crash was zo groot dat de bolide doormidden werd gescheurd, in twee stukken uit elkaar vloog en onmiddellijk vuur vatte. Het voorste gedeelte, waar de Fransman in zat, ontplofte nauwelijks een halve minuut na de crash. Doordat de bolide in tweeën was geknakt, kon Grosjean, die wonder boven wonder nog bij bewustzijn was, snel uit zijn voertuig klauteren. Enkele stewards moesten hem ondersteunen onderweg naar de ambulance. De racepiloot zou slechts lichte brandwonden opgelopen hebben aan de handen en enkels en heeft mogelijk ook een kwetsuur aan de ribben. Het ziekenhuis zal de nodige medische onderzoeken doen. Dat meldt zijn team, Haas.

Veel geluk gehad

Tijdens het opruimen van de brokstukken van de vreselijke crash werd duidelijk hoeveel geluk Grosjean heeft gehad. De veiligheidscel en de halo (de beugel die rond het hoofd van de rijder zit, red.) waren de enige onderdelen die overbleven aan de voorkant van de wagen, maar die hebben dus meer dan hun werk gedaan.

Romain Grosjean debuteerde in 2009 in de Formule 1 rijdt al sinds 2012 onafgebroken mee. In die tijd kwam hij tot 10 podiumplaatsen. Sinds 2016 rijdt de Fransman voor Haas, waar zijn aflopende contract onlangs niet verlengd werd: Grosjean is wellicht bezig aan zijn laatste races en ziet zijn Formule 1-avontuur op deze mineur dus mogelijk in mineur eindigen.