Zilveren monoliet even mysterieus verdwenen als gekomen

Medewerkers van de staat Utah die per helikopter dikhoornschapen gingen spotten, ontdekten enkele weken geleden een mysterieuze metalen zuil in de woestijn. De locatie werd geheimgehouden, maar intussen is de ‘monoliet’ verdwenen. Wat ermee gebeurd is, is een raadsel.

De vreemde constructie is ongeveer drie meter hoog en leek bewust te zijn verankerd in de grond. Het ding is gemaakt van een soort blinkend metaal, dat fel afsteekt tegen de gigantische rode rotsen in de woestijn van Utah.

Achttien medewerkers van de staat Utah die in opdracht van het departement voor openbare veiligheid dikhoornschapen gingen spotten, ontdekten vanuit hun helikopter de mysterieuze metalen zuil. ‘Dit is het vreemdste object dat ik ooit ben tegengekomen in al die jaren dat ik vlieg’, zei helikopterpiloot Bret Hutchings aan het lokale nieuwsstation KSLTV. Het was één van de biologen aan boord die de glanzende zuil als eerste zag. ‘‘Whoa whoa whoa, draai om!’, riep hij. We moeten gaan kijken wat dat ding daar is’, vertelde Hutchings aan het nieuwsstation.

Volgens de piloot is het voorwerp door de mens gemaakt. ’Ik vermoed dat het iets is van een new wave-kunstenaar of van iemand die een grote fan was van ‘2001: A Space Odyssey’’, aldus Hutchings. De monoliet doet denken aan de beroemde openingsscène van de film van Stanley Kubrick uit 1968, waarin een groep aapachtige wezens een zwarte plaat opmerken en op verkenning gaan.

Kunst of het werk van aliens?

Omdat de desolate landschappen in Utah ook wel eens decor zijn voor films, zou het om een achtergelaten decorstuk kunnen gaan. Er doen ook theorieën de ronde dat de zuil het werk zou zijn van aliens. Een meer plausibele piste is dat het gaat om een kunstwerk. Volgens een artikel over de zaak in de krant The New York Times zou het een werk van John McCracken kunnen zijn, die sculpturen maakt geïnspireerd op sciencefiction.

Maar McCracken stierf in 2011 en uit satellietbeelden blijkt dat het object er allicht tussen de zomer van 2015 en het najaar van 2016 is geplaatst. Het departement Publieke Veiligheid stuurde een persbericht uit waarin werd benadrukt dat het illegaal is om structuren op het openbare terrein te installeren zonder toestemming, ‘om het even van welke planeet je komt’.

Omdat het zo groot is, wordt er vanuit gegaan dat meerdere mensen het hebben gebouwd. De exacte locatie van de ‘monoliet’ werd niet bekendgemaakt uit vrees dat mensen ernaar op zoek zouden gaan en vast komen te zitten in de wildernis. Dikhoornschapen kiezen ruwe, afgelegen plekken uit als leefgebied omdat zij er makkelijk kunnen overleven. Voor de mens is dat minder evident.

Aantrekkingspool voor avonturiers

Maar de mysterieuze ‘monoliet’ bleek een enorme aantrekkingspool voor avonturiers die aan de hand van satelietbeelden op Google Maps op zoek gingen. Een van hen, David Surber die achteraf online een routekaart deelde om de monoliet te vinden, verklaarde aan CNN dat de zuil niet magnetisch of extreem solide was. ‘Toen ik erop klopte, klonk het als een ‘kartonnen doos’, vertelde Surber aan CNN.

Intussen is de monoliet verdwenen, even mysterieus als hij gekomen is. Allicht gebeurde dat vrijdagnacht. Het agentschap dat bevoegd is voor het beheer van het woestijngebied heeft dat zaterdag bekendgemaakt op Facebook. ‘We hebben meerdere geloofwaardige meldingen binnengekregen dat de illegaal geplaatste monoliet, weggenomen is door een onbekende partij. Ons agentschap heeft het niet weggehaald, de monoliet werd beschouwd als privébezit. Misdaden tegenover privébezit worden behandeld door de lokale politiediensten.’