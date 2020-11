Lyon en Jason Denayer maatje te groot voor Reims in Belgenduel van Franse Ligue 1

Lyon, met Jason Denayer de hele partij tussen de lijnen, heeft zondag op de twaalfde speeldag van de Ligue 1 met 3-0 gewonnen van Reims. Thomas Foket en Wout Faes speelden de hele wedstrijd mee met de bezoekers. Thibault De Smet bleef op de bank.

Ekambi (22.) zette de thuisploeg op rozen nadat hij de uitstekende voorzet van Depay knap binnenschoot. Even later zag het er nog wat slechter uit voor de Foket en co. Cassama maaide als laatste man Depay onderuit en kreeg rood. In de tweede helft verzekerden de doelpunten van Bruno (49.) en Dembele (66.) de zege voor Lyon.

Lyon komt dankzij het puntenverlies van PSG zaterdag wat dichter. Het staat voorlopig tweede met 23 punten. Reims staat met negen punten zeventiende.