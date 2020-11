Beerschot is nieuwe koploper in de Jupiler Pro League na alweer spectaculaire zege tegen KV Mechelen

Beerschot is de nieuwe leider in 1A. KV Mechelen dook nochtans met een verdiende voorsprong de kleedkamers in, maar na een strenge rode kaart voor Aster Vranckx trokken de bezoekers finaal het laken naar zich toe: 2-3. De emoties konden na het laatste fluitsignaal niet verder uit elkaar liggen: groot feest in de dug-out van de Mannekes, veel frustratie in die van de Kakkers.

Bij KV Mechelen hield Wouter Vrancken vast aan de elf die een week geleden de drie punten pakten op het veld van Zulte Waregem. Bezoekend coach Hernan Losada voerde na het uitvallen van Dom en Bourdin twee noodgedwongen wissels door. Op links eiste Vorogovskiy na een weekje afwezigheid opnieuw zijn plaats op, op de rechterflank verscheen Mboko voor het eerst dit seizoen in de ploeg. De laatste keer dat hij bij Beerschot op het wedstrijdblad verscheen, was begin maart in de eerste promotiefinale tegen OHL.

Het werd al snel duidelijk waarom Mboko dit seizoen nog geen speelminuten kreeg. Het jeugdproduct van Standard werd keer op keer in de rug gepakt. Als KV Mechelen in de eerste helft gevaarlijk was, gebeurde het vaak via zijn flank.

Toch klom Beerschot al vroeg in de wedstrijd op voorsprong. Na een korte terugspeelbal van Walsh was Tissoudali een eerste keer gevaarlijk, Coucke kon nog net op tijd ingrijpen. Drie minuten later was het wel bingo. Een dramatische terugspeelbal van Voet was veel te kort. De drukkende Tissoudali onderschpete het leer, probeerde Coucke te omspelen en maakte het dan heerlijk beheerst af met een zacht plaatsballetje.

De vroege voorsprong kon Beerschot daarna weinig inspireren. Slechts één keer kon het voor rust nog een vlotte combinatie op de mat leggen. Een verder onzichtbare Holzhauser speelde het leer slim tot bij Suzuki. De Japanner bediende met een hakje de mee opgerukte Coulibaly, maar het schot van de Malinees was te centraal.

KVM neemt over

Intussen had KV Mechelen de wedstrijd overgenomen en met een gelukje de bordjes op gelijke hoogte gezet. Storm bracht verlengde een lange bal van Van Damme in één tijd richting doel, Frans devieerde het leer in eigen doel. Extra pijnlijk: in de rug van Frans stond Schoofs buitenspel. Was de Kielse verdediger van de bal gebleven, dan was er niets aan de hand. Even later was er ei zo na de Mechelse voorsprong, maar met een beenveeg hield Vanhamel Schoofs van de 2-1.

Toch kon de thuisploeg met een voorsprong de kleedkamers induiken. Na een knappe collectieve aanval - Vranckx en Schoofs speelden zich knap vrij op links, waarna KV snel kantelde en Hairemans op rechts Walsh bediende - werd Vanhamel nog gered door de paal. In de slotminuut was de Brusselaar wel geklopt, al was het opnieuw door een eigen verdediger: via de ongelukkige Mboko belandde een voorzet van Schoofs in eigen doel. Een gelukkige maar zeker geen onverdiende voorsprong.

Rode kaart Vranckx kantelpunt

Na de pauze leek er weinig aan de hand voor KV Mechelen. Beerschot probeerde een paar keer te prikken, maar zonder gevaar. En dan werd Vranckx met rood naar de kleedkamers gestuurd. De youngster van Malinwa speelde bij een tackle op Coulibaly de bal, maar plantte dan - zonder enige intentie - met de studs op het onderbeen van de Malinees. Lawrence Visser gaf in eerste instantie geel, maar schaafde op aangeven van de VAR zijn beslissing bij.

?? | Na tussenkomst van de VAR trekt Lawrence Visser rechtstreeks rood voor Aster Vranckx. Terecht? ?? #KVMBEE pic.twitter.com/6KIiSFckM9 — Eleven Sports (NL) (@ElevenSportsBEn) November 29, 2020

Een kantelpunt. Beerschot profiteerde optimaal van de numerieke meerderheid. Coucke zat eerst nog goed met een handje bij een vrije trap van Holzhauser, maar een minuut later was het wel prijs. De Oostenrijkse stylist schilderde zijn vrije trap deze keer op het hoofd van Van den Bergh, die helemaal vrij de gelijkmaker tegen de touwen knikte.

Terwijl ze zich bij KV Mechelen steeds meer gingen ergeren aan de beslissingen van Visser roken ze bij Beerschot bloed. Het was minutenlang zoeken naar een opening, maar het geel-rode fort bezweek dan toch. Van den Bergh kroop deze keer in de rol van aangever en gooide het leer voor doel, Coulibaly infiltreerde op het juiste moment om tussen vier Mechelse verdedigers de 2-3 binnen te knikken. De vierde goal in zeven wedstrijden voor het Kielse goudhaantje.

KV Mechelen probeerde in de slotfase nog een puntje uit de brand te slepen, maar Vanhamel werd geen enkele keer meer onder vuur genomen. En zo staat Beerschot na 14 speeldagen helemaal bovenaan in 1A. Bij KV Mechelen was er na het laatste fluitsignaal vooral veel frustratie.