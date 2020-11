Er staat plots geen maat op Lucinda Brand, die ook wint in Tabor: “Neen, ik ben niet meer gewicht kwijt”

Lucinda Brand heeft na de Urban Cross in Kortrijk ook de Wereldbeker in Tabor op haar naam gebracht. De Nederlandse soleerde in Tsjechië naar de zege, wereldkampioene Ceylin del Carmen Alvarado moest vrede nemen met een tweede plek. Denise Betsema legde beslag op de derde plaats.

Na de verre verplaatsing van Kortrijk naar Tabor moesten de vrouwen zondagmiddag al om 13u15 aan de bak, iets vroeger dan andere wedstrijden. De start was dramatisch voor enkele rensters na een zware valpartij met Eva Lechner, Loes Sels en Shirin van Anrooij als voornaamste slachtoffers. Die laatste moest overgebracht worden naar het ziekenhuis met enkele zware blessures.

Vooraan ging de cross gewoon voort en was het de Française Perrine Clauzel die de eerste zeven minuten van de wedstrijd voor haar rekening nam. Daarna was het andermaal Nederland boven en nam Denise Betsema, eindelijk eens goed uit de startblokken vertrokken, de koppositie over.

Een groepje van zeven scheidde zich af na de eerste ronde met dus Betsema, Alvarado, Worst, Kastelijn, Pieterse, Brand en de Hongaarse Blanka Vas als enige niet-Nederlandse vrouw. In de tweede ronde trapte Betsema een paar keer stevig door, maar lag het tempo wel lager dan in de openingsronde en bleven we met zeven vooraan.

Het was Lucinda Brand die in de derde van zes rondes het verschil maakte en stevig doortrok. Ze sloeg een gaatje, de wereldkampioene moest alle zeilen bijzetten om haar bij te benen. Dit duo sloeg een kloofje op Vas, Betsema en Worst. Kastelijn en Pieterse losten de rol volledig.

Vooraan was het te doen, op Brand leek geen maat te staan, want ze dook de vierde ronde in met een kleine voorsprong van 2 seconden op Alvarado. Die probeerde nog om het gaatje te dichten, maar Brand was te sterk en bouwde haar voorsprong steeds verder uit. De zege voor Brand, haar vijfde van het seizoen, Alvarado eindigde als tweede, Denise Betsema won het pleit om de derde stek, voor Blanka Vas. Laura Verdonschot finishte als eerste landgenote op een zevende plek.

“Het was een heel zwaar parcours”

“Het zag er misschien gemakkelijk uit, maar dat was het zeker niet”, vertelde de Nederlandse Brand . na afloop. “Want eigenlijk voelde ik de wedstrijd van gisteren nog wel een beetje”, sprak ze voor de camera van Play Sports. “Dit was een heel lastig parcours. Ik heb wel wat kleine foutjes gemaakt, maar ik denk dat iedereen dat deed hier. Ik voelde mij sterk en probeerde het gewoon om weg te rijden, blijkbaar had iedereen moeite en daarna bleef ik druk zetten.”

Met de zege als resultaat, waarmee ze haar teller op vijf zet, het meeste van alle vrouwen. Is er een verschil tussen de Brand van 2019 en die van 2020?

“Neen, ik ben niet meer gewicht kwijt”, reageerde ze. “Dat is het niet, maar door de lockdown heb ik in de zomer wat meer op de crossfiets kunnen trainen. Sommige dingen gaan daardoor nu net iets makkelijker, worden een automatisme, waardoor ik niet hoef te wennen aan de fiets. Dat scheelt. Verder train ik meer op techniek, en als dat beter gaat dan hou je energie over voor de andere stukken”, gaf ze als verklaring mee voor haar vijf zeges.