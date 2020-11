Een bijzonder tv-moment vandaag op Eén: nieuwsanker Dany Verstraeten van VTM Nieuws kondigde er het nieuws aan, als eerbetoon aan zijn collega-nieuwsanker Martine Tanghe die met pensioen gaat. Maandag presenteert ze haar allerlaatste VRT-Journaal.

Ze zijn even oud en allebei het gezicht van het tv-journaal op hun zender. Maar voor één keer was nieuwsanker Dany Verstraeten (65) van VTM Nieuws op Eén te zien, met een speciale boodschap voor zijn collega Martine Tanghe (65) die met pensioen gaat.

Na het VRT-programma De Zevende Dag, en net voor het journaal, begon de videoboodschap vanwege de VTM-nieuwsdienst.

‘Dag Martine’, begon Verstraeten zijn videoboodschap en eerbetoon aan zijn collega. ‘Het is niet gebruikelijk om vanuit deze studio in Antwerpen jullie nieuws aan te kondigen, maar het zijn dan ook uitzonderlijke dagen. Morgen is jouw laatste werkdag, en dat betekent dat we vandaag voor een laatste keer figuurlijk tegenover elkaar staan, en dat we tegelijk het nieuws maken en presenteren. Jij aan de Reyerslaan, ik in Antwerpen’, zegt hij.

‘Vanwege onze leeftijd en onze carrière, werden we de voorbije jaren vaak in één adem genoemd’, aldus Dany Verstraeten. ‘Van mij mocht dat gerust nog enkele jaren duren. Voor jij nu aan jouw nieuws begint, en ik aan het mijne, wil ik je toch bedanken voor je inspirerende aanwezigheid al die jaren. Welgemeende hartelijke groet, het ga je goed, dag Martine’, sloot Dany Verstraeten af.