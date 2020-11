‘Toereikende controle’ aan winkelcentra en bezoek aan markt beperkt tot 30 minuten: dit staat in het Ministerieel besluit met nieuwe coronamaatregelen

Het nieuwe ministerieel besluit (MB) met de aangepaste maatregelen om de verspreiding van het coronavirus te beperken, is zondag gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. De nieuwe maatregelen gaan in op 1 december en zijn van toepassing tot 15 januari 2021.

Zoals vrijdag is aangekondigd, mogen dinsdag alle winkels de deuren weer openen, op voorwaarde dat ze de nodige gezondheidsmaatregelen in acht nemen. Zo moet iedereen een mondmasker dragen, moet er een afstand van anderhalve meter tussen elke persoon gegarandeerd kunnen worden en mogen klanten maximaal dertig minuten winkelen. Als een zaak uitsluitend op afspraak werkt, mag er wel langer gewinkeld worden.

Mensen moeten ook alleen gaan shoppen, ‘met uitzondering van de minderjarigen van het eigen huishouden of de personen die nood hebben aan begeleiding, die kunnen worden begeleid door één volwassene’. Winkelcentra of publieke ruimtes van ondernemingen die groter zijn dan 400 vierkante meter moeten daarnaast een ‘toereikende toegangscontrole’ voorzien.

Winkels moeten al hun activiteiten zodanig organiseren dat samenscholingen vermeden kunnen worden en de regels van social distancing kunnen worden gerespecteerd, ook voor personen die buiten de inrichting wachten. Daarnaast moet de onderneming een contactpersoon aanstellen aan wie consumenten en personeelsleden een mogelijke besmetting met het coronavirus covid-19 kunnen melden, zodat de contactopvolging makkelijk verloopt.

Lokale overheden die oordelen dat de gezondheidsmaatregelen niet gegarandeerd kunnen worden, mogen beslissen dat niet-essentiële winkels toch de deuren moeten sluiten.

Niet alleen winkelen, ook een bezoek brengen aan de markt is beperkt tot 30 minuten. Bovendien moet een systeem ingevoerd worden om te controleren hoeveel klanten er op de markt aanwezig zijn. Schoonheidssalons, niet-medische pedicurezaken, nagelsalons, massagesalons, kapperszaken en barbiers en tatoeage- en piercingsalons blijven gesloten.

Naast de handelszaken mogen ook erkende musea en kunsthallen weer opengaan op 1 december.

De overgang van oud naar nieuw zal dit jaar zonder vuurwerk zijn. Vuurwerk is zowel op privaat domein, als in de openbare ruimte verboden. Het gaat om vuurwerk van de categorieën F2, F3 en F4, en van de categorieën P1 en P2, net als vuurwerk ‘voor theatergebruik’ van de categorieën T1 en T2. Het is ook verboden om geluids- of carbuurkanonnen te gebruiken, zo staat te lezen in het ministerieel besluit.

In verband met persoonlijke contacten mag elk persoon nog steeds gedurende zes weken één duurzaam onderhouden nauw contact hebben. Op kerstavond en Kerstmis mogen alleenstaanden nog een bijkomend persoon tegelijkertijd in huis of in een toeristische logies ontvangen.

Op huwelijken mogen voortaan, naast de echtgenoten, hun getuigen en de ambtenaar van de burgerlijke stand of een geestelijke, ook hun kinderen tot en met 12 jaar aanwezig zijn.

Ten slotte blijkt uit het ministerieel besluit dat zwembaden weer opengaan. Wel zijn recreatieve onderdelen van zwembaden niet toegestaan en moeten subtropische zwembaden de deuren dicht houden.