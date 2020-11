Nederlandse Van Anrooij met ambulance afgevoerd na val in Tabor, ploegmanager Sven Nys: “Ik heb nog nooit zo’n wonde gezien”

De Nederlandse Shirin van Anrooij is zondagmiddag zwaar gevallen in de Wereldbeker in Tabor. Het jonge talent van de Telenet Baloise Lions kon de wedstrijd niet voortzetten en is met een ambulance overgebracht naar het ziekenhuis.

Het Nederlandse toptalent raakte betrokken bij een grote valpartij meteen na de start. Ook Loes Sels en de Italiaanse kampioene Eva Lechner smakten tegen de grond, maar de Nederlandse bleef het langst liggen. “Ze is bij bewustzijn, maar ik heb nog nooit zo’n wonde gezien”, vertelde ploegmanager Sven Nys voor de camera van Play Sports. “Ook zij zelf heeft die wonde gezien, een verschrikkelijke wonde.”

Vooral haar arm baart zorgen. Ze greep ook meteen naar haar arm na de val. “Het gaat om een open wonde en wellicht ook een breuk”, ging Nys verder. “Ook haar heup zag er niet goed uit. Ze heeft bovendien veel bloed verloren. Ik vernam het nieuws via de familie Van der Haar die vertelde dat het ernstig was. Ik ben dan meteen naar daar gelopen, want ik stond nog in de materiaalpost. Nu is ze met haar moeder naar het ziekenhuis. Dit wil je niet meemaken, koers is nu bijzaak. Dit is echt heel erg.”

Ook Loes Sels raakte betrokken bij de valpartij en stapte later af. “Ik hoorde Shirin roepen en moest wegkijken, want het zag er niet goed uit”, vertelde ze bij Play Sports. “Zelf blokkeerde ik mijn rug, ik probeerde nog wel, maar na één ronde besliste ik af te stappen. Dit had geen zin. Het was echt een erge val.”