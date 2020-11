25 procent meer enkelbanden uitgedeeld tijdens coronacrisis

In Vlaanderen zijn tijdens de coronacrisis 25 procent meer enkelbanden uitgedeeld. Vlaamse minister van Justitie Zuhal Demir (N-VA) vreest dat zo een gevoel van straffeloosheid ontstaat. ‘Enkelbanden zijn een gunst die zich moet beperken tot uitzonderlijke gevallen’, zei ze in De Zondag.

Een recordaantal gedetineerden zit vandaag hun straf thuis uit met een enkelband. Dat schrijft De Zondag. Het aantal aansluitingen van enkelbanden in ons land op jaarbasis gaat al enkele jaren in stijgende lijn: van 3.048 in 2016 naar 3.995 in 2019.

Tijdens de eerste lockdown namen de cijfers nog toe. Het aantal enkelbanden voor voorlopige hechtenis steeg in Vlaanderen met 45 procent, in heel België met 25 procent.

De maatregel om meer enkelbanden in te zetten, werd genomen door toenmalig federaal minister van Justitie Koen Geens (CD&V) uit vrees voor massale coronabesmettingen in de gevangenissen.

Het gevolg is dat er vandaag 1.323 personen in Vlaanderen onder elektronisch toezicht staan, ten opzichte van 1.109 in november 2019. Die toename situeert zich vooral in het kader van de voorlopige hechtenis. Vlaams justitieminister Zuhal Demir (N-VA) reageerde in De Zondag op het nieuws. Ze vreest dat er zo een gevoel van straffeloosheid ontstaat. ‘Enkelbanden dienen niet om gevangenissen leeg te maken. Ze zijn een gunst die zich moet beperken tot uitzonderlijke gevallen’’, aldus Demir.