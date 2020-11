Belgian Lions op zoek naar nieuwe stunt versus Litouwen: “Het zal een agressieve match worden”

De Belgian Lions kunnen zich vandaag (18u30 Belgische tijd) verzekeren van een ticket voor het EK in 2022. Dan moet de selectie van bondscoach Dario Gjerjga wel in de bubbel in Vilnius en na de knappe winst versus Tsjechië wel opnieuw met een stunt en tegen Litouwen uitpakken. “Het zal een agressieve match worden,” zegt Belgische Speler van het Jaar Hans Vanwijn.

In februari van dit jaar openden de Belgen in Bergen hun EK-kwalificatiecampagne met een knappe thuiszege tegen Litouwen. Na die zware nederlaag in België (86-65) is Litouwen dan ook tuk op revanche.

“Litouwen is een echt basketland, het is hier de sport nummer 1 en er ligt enorm veel druk op hun schouders”, zegt Hans Vanwijn. En die druk zal nog groter zijn na de verrassende nederlaag van Litouwen afgelopen vrijdag tegen Denemarken. “Ze zullen agressief spelen, want als ze nog groepswinnaar willen worden moeten ze winnen. Maar ook voor ons is het een heel belangrijke wedstrijd, want als we winnen hebben we een ticket voor een vijfde opeenvolgende EK met de Belgian Lions op zak. We zijn klaar, gaan uit van onze kracht en gaan op zoek tegen het nummer 8 van de wereld naar een nieuwe stunt,” aldus de 25-jarige en 2m08 grote forward.

Litouwen mist zijn NBA-sterren Jonas Valanciunas (Memphis Grizzlies) en Domantas Sabonis (Indiana Pacers), de zoon van legende Arvydas Sabonis doen.

Bij de Belgian Lions is na de voorbereiding op zaterdag iedereen fit. Bondscoach Dario Gjergja opteert voor dezelfde 12 als voor Tsjechië en Haris Bratanovic (Oostende) en Leander Dedroog (Limburg United) zijn de invallers. Als de Belgian Lions niet kunnen winnen moeten ze vooral een nederlaag met 21 punten of meer trachten te vermijden. Doen ze dat, blijven ze positief ten opzichte van Litouwen en dus op schema richting het EK.

In februari staan de laatste twee EK-kwalificatiewedstrijden op het programma. De Lions spelen dan tegen Denemarken en Tsjechië. Normaal gezien in België. FIBA besliste echter en omwille van de coronapandemie dat er opnieuw in een veilige bubbel zal worden gespeeld. Litouwen stelde zich alvast opnieuw kandidaat en na de puike organisatie van afgelopen week is het bijna zeker dat de internationale basketbalbond opnieuw voor Vilnius kiest. Als de Lions vanavond (rechtstreeks vanaf 18u30 op Sporza/één) verliezen is één zege in februari voldoende voor kwalificatie.

Programma 4de speeldag poule C: 15.30 Tsjechië-Denemarken; 18.30 Litouwen-België

Stand poule C: 1. België 3-6; 2. Litouwen 3-4; 3. Denemarken 3-4; 4. Tsjechië 3-4