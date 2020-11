Duizenden protesteren in Frankrijk tegen omstreden wetswijziging en politiegeweld

Na meerdere gevallen van brutaal politiegeweld zijn in Frankrijk zaterdag duizenden mensen de straat op getrokken om te protesteren tegen dat geweld en tegen een omstreden wetswijziging die de politie in bescherming neemt. Het Franse ministerie van Binnenlandse Zaken schat in dat er in heel het land zowat 133.000 mensen hebben betoogd.

Er waren onder andere betogingen in Straatsburg, Marseille, Lyon, Bordeaux en Rijsel. In de Noord-Franse stad hebben volgens de prefectuur ongeveer 1.400 mensen betoogd.

In Parijs en de Bretoense hoofdstad Rennes kwam het tot rellen. In Parijs wierpen betogers barricaden op, staken een auto in brand en gooiden met voorwerpen naar de politie. In Rennes, waar ook barricades werden opgeworpen, zette de politie traangas in.

Volgens het ministerie van Binnenlandse Zaken zijn er in Parijs alleen al 46.000 mensen op straat gekomen. Nieuwszender BFMTV gewaagde van negen arrestaties in de Franse hoofdstad.

De Franse minister van Binnenlandse Zaken, Gerald Darmanin, bestempelde het geweld tegen politiemensen als ‘onaanvaardbaar’. Volgens hem raakten tientallen leden van de ordetroepen gewond. Op Twitter liet Darmanin weten dat er volgens voorlopige cijfers 37 politiemensen verwondingen hadden opgelopen.

De wetswijziging wil volgens de regering de politie beter beschermen, onder andere door te verbieden om videobeelden van politieoperaties te verspreiden. Velen zien echter de persvrijheid in gevaar komen.

Precies via dergelijke beelden was deze week twee keer brutaal politieoptreden te zien: maandag het agressief ontruimen van een migrantentententenkamp, donderdag hoe een zwarte muziekproducer werd aangepakt. Van vier agenten die bij de zaak betrokken zijn is de aanhouding zaterdag verlengd.