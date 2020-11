Kortrijkse vuurwerkwinkel schiet volledige stock de lucht in

Door het aangekondigde nationaal vuurwerkverbod heeft de Vuurwinkel in Kortrijk zaterdag zijn volledige voorraad aan vuurwerk te vernietigen. ‘Het is een noodkreet. We hebben net een zeer zware investering gedaan, en nu horen we dat we niets mogen verkopen’, aldus uitbater Thomas Desmet. ‘De hele evenementensector kreunt onder de coronamaatregelen.’

Traditioneel wordt met Nieuwjaar heel wat vuurwerk afgeschoten, maar door het coronavirus zal er een algemeen verbod zijn op het verkopen en afsteken van vuurpijlen. Dat is een streep door de rekening van Vuurwinkel in Marke (Kortrijk), die hoopte om het slechte jaar ietwat te compenseren met de verkoop in december.

‘Wij hebben het afgelopen jaar zwaar geïnvesteerd in een uitbreiding van onze opslagruimte’, vertelt Desmet. ‘Daardoor zouden we in december vier keer zoveel vuurwerk kunnen verkopen. De nieuwe bunker is binnen enkele dagen klaar, maar nu mogen we niet verkopen. We begrijpen de beslissing, maar gaan er niet mee akkoord. Met je eigen gezin kan je toch coronaveilig vuurwerk afsteken in je tuin?’

Net als kleding is vuurwerk een modeartikel, en door de coronacrisis liggen er zelfs nog vuurpijlen op stock van het jaar voordien. ‘Daarom hebben we besloten om onze volledige voorraad op een gecontroleerde manier laten ontploffen. Beschouw het gerust als een noodkreet voor de hele evenementensector. Die heeft geen sterke lobby zoals de horeca, maar lijdt wel enorm onder de coronacrisis.’

Het bedrijf houdt zich ook bezig met special effects voor films in binnen- en buitenland. ‘Gelukkig hebben we daar nog onze handen mee vol.’ Het afschieten van het vuurwerk gebeurt zaterdag en maakt deel uit van filmopnames.