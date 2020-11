De Croo belt met Congolese president

Alexander De Croo heeft zaterdag voor het eerst sinds hij premier is een telefonisch onderhoud gehad met de Congolese president Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Ze bespraken de situatie in beide landen op verschillende vlakken, zo werd vernomen in de entourage van De Croo.

De Belgische eerste minister drukte onder meer zijn steun uit voor de hervormingen die het leven en het welzijn van de Congolezen moeten verbeteren. Hij noemde Congo ook ‘een belangrijke partner voor België op het bilaterale en het multilaterale niveau’, aldus zijn entourage.

Congo zal in 2021 een belangrijke rol spelen op het Afrikaanse continent, als voorzitter van de Afrikaanse Unie.

De Croo en president Tshisekedi ontmoetten elkaar al meermaals toen de eerste nog vice-premier en minister van Ontwikkelingssamenwerking was. Vorig jaar bezochten ze samen het Instituut voor Tropische Geneeskunde in Antwerpen, waar ze informatie kregen over de nauwe samenwerking van Belgische en Congolese onderzoekers in de strijd tegen de slaapziekte, ebola en chikungunya.

De Belgische premier bevestigde het onderhoud ook via Twitter. ‘België staat zij aan zij met de Democratische Republiek Congo en steunt hervormingen die het leven en het welzijn van de Congolese bevolking verbeteren’, tweette hij.