UITSLAG URBAN CROSS KORTRIJK. Eli Iserbyt wint na late uitval, Wout van Aert bij terugkeer in veldrijden meteen derde

Eli Iserbyt (Pauwels Sauzen-Bingoal) heeft de Urban Cross in Kortrijk gewonnen, de tweede manche van de X²O Badkamers Trofee. Michael Vanthournhout reed meer dan de helft van de cross alleen aan de leiding, maar werd teruggeslagen door een lekke band. Iserbyt reed uiteindelijk in de voorlaatste ronde weg van Lars van der Haar en Wout van Aert, die bij zijn terugkeer in het veldrijden meteen derde werd.

Het was Thijs Aerts die als eerste het veld indook. Wout van Aert, gestart vanop de tweede rij, vertrok niet bijster goed en draaide pas als veertiende het veld in. Nadat Eli Iserbyt in de tweede ronde als eerste het gashendel opendraaide, was het even de later de beurt aan Michael Vanthourenhout, zijn ploegmaat bij Pauwels Sauzen-Bingoal. Ondertussen moest Toon Aerts de materiaalpost binnen na een lekke band.

Vooraan reed Vanthourenhout stevig door. De West-Vlaming had bij het ingaan van de vierde ronde al een voorsprong van zo’n twintig seconden bij elkaar gereden. Wout van Aert had intussen postgevat in een achtervolgend groepje, met ook nog Eli Iserbyt, Lars van der Haar en Corné van Kessel. In de achtergrond had Toon Aerts met onder meer Laurens Sweeck alle moeite om aan te sluiten bij Van Aert en co. Omdat Aerts allemaal renners met een ploegmaat voorin in zijn wiel had, moest de kopman van Telenet-Baloise Lions al het werk alleen opknappen.

Foto: Photo News

Lekke band Vanthourenhout

Na twee derde koers stak Wout van Aert zijn neus voor het eerst aan het venster. De kersverse Flandrien trok even door in de achtervolging op Vanthourenhout, die steeds verder wegreed. Van Kessel moest er hierna onmiddellijk af. Zelfs Iserbyt moest zich dubbel plooien om in het wiel van Van Aert te blijven. Toon Aerts, die bijna aansluiting had gevonden, zag tot zijn grote frustratie de groep weer verder wegrijden.

Helemaal vooraan de koers reed Michael Vanthourenthout intussen rond met een lekke band. Dat zorgde ervoor dat de West-Vlaming in de op twee na laatste ronde genadeloos werd ingehaald door Van Aert, Iserbyt en Van der Haar. Dit trio zou strijden om de zege.

In ronde acht plaatste Iserbyt de beslissende move. Hij sprong weg van zijn twee medevluchters en had bij het ingaan van de laatste ronde zes seconden voorsprong. Na pech van Wout van Aert was Iserbyt zegezeker. Hij wint na de Koppenbergcross nu ook de tweede manche van de X²O Badkamers Trofee. Lars van der Haar werd uiteindelijk tweede omdat Van Aert nog te maken kreeg met pech. Iserbyt heeft in het klassement nu 1’20” voorsprong op Van der Haar. Toon Aerts staat na een mindere dag - mede door pech - derde.

Foto: Photo News

Uitslag:

1. Eli Iserbyt

2. Lars van der Haar

3. Wout van Aert

4. Michael Vanthourenhout

5. Quinten Hermans

6. Ryan Kamp

7. Corné van Kessel

8. Toon Aerts

9. Laurens Sweeck

10. Niels Vandeputte