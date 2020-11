Problemen voor Lewis Hamilton tijdens laatste oefensessie, Max Verstappen snelste in Bahrein

De Nederlander Max Verstappen heeft tijdens de laatste oefensessie voor de GP van Bahrein de snelste tijd gereden. Problemen waren er bij Mercedes, Lewis Hamilton kwam met zijn F1-bolide stil te staan.

Groen licht aan het einde van de pitlane bij aanvang van de laatste oefensessie maar dat betekende niet dat we meteen heel wat actie op de baan kregen. Enkel beide Haas F1-piloten reden enkele zogenaamde ‘installatierondjes’. Een verklaring daarvoor is dat de derde oefensessie op een tijdstip wordt verreden dat niet echt representatief is voor de kwalificatie en de race die onder relatief ‘koelere’ temperaturen en kunstlicht worden verreden.Ongeveer halverwege de oefensessie vonden we Max Verstappen helemaal bovenaan de tijdlijst terug maar de Nederlander zocht de pits op voor een mogelijk probleem met de achterkant van zijn Red Bull F1-bolide.

Aan het einde van de oefensessie was er ook nog plots een probleem voor Lewis Hamilton. De zevenvoudig F1-kampioen kwam met zijn F1-bolide stil te staan aan het einde van de pitlane. Uiteindelijk was het Max Verstappen die de snelste tijd reed en zo beide Mercedes-rijders achter zich liet. De voorbode van een spannende strijd om de polepositie straks?

01 Max Verstappen Red Bull 1:28.355 11

02 Lewis Hamilton Mercedes 1:28.618 12

03 Valtteri Bottas Mercedes 1:28.721 14

04 Alex Albon Red Bull 1:29.018 12

05 Carlos Sainz McLaren 1:29.455 12

06 Pierre Gasly AlphaTauri 1:29.472 12

07 Lando Norris McLaren 1:29.567 8

08 Daniil Kvyat AlphaTauri 1:29.585 17

09 Lance Stroll Racing Point 1:29.660 13

10 Sergio Perez Racing Point 1:29.672 12

11 Daniel Ricciardo Renault 1:29.684 9

12 Esteban Ocon Renault 1:29.691 11

13 Sebastian Vettel Ferrari 1:29.859 15

14 Antonio Giovinazzi Alfa Romeo 1:29.970 10

15 Charles Leclerc Ferrari 1:30.183 14

16 George Russell Williams 1:30.559 16

17 Romain Grosjean Haas 1:30.652 16

18 Kevin Magnussen Haas 1:30.759 12

19 Kimi Raikkonen Alfa Romeo 1:30.823 16

20 Nicholas Latifi Williams 1:30.917 16

