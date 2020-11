Bedreigen van leerkracht met ‘dood zoals Samuel Paty’ kost man 18 maanden cel

Een 19-jarige man is tot een effectieve gevangenisstraf van achttien maanden veroordeeld omdat hij een leerkracht ermee bedreigd had hem te laten ‘sterven zoals Samuel Paty’. Dat heeft het parket van Nice zaterdag gemeld.

Leraar Samuel Paty werd in oktober in de regio Parijs onthoofd, nadat hij karikaturen van de profeet Mohammed aan zijn leerlingen had getoond in een les over vrijheid van meningsuiting.

De jongeman verdedigde zich volgens de krant Nice-Matin in de snelrechtprocedure met de uitleg dat het om een ‘grap’ ging, waarmee hij enkel indruk wou maken op een leerlinge. De leerkracht, van rond de 30 jaar oud, moest het werk onderbreken en zijn naam van de brievenbus halen totdat de politiediensten hadden achterhaald wie de bedreiging geuit had. De beklaagde riskeerde tot zeven jaar cel. Hij heeft tien dagen de tijd om in beroep te gaan tegen het vonnis.