Organisatie WK veldrijden na uitspraak De Croo: “We bereiden ons al langer voor op een WK zonder publiek”

Premier Alexander De Croo verwacht dat het WK veldrijden in Oostende van 30 en 31 januari 2021 nog zonder publiek zal moeten doorgaan. Dat liet hij vrijdagavond verstaan op het Gala van de Flandrien.”We bereiden ons al langer voor op een WK zonder publiek”, reageert Rik Debeaussaert van de organisatiecommissie van het WK. De Vlaamse overheid en stad Oostende proberen om die reden nu te onderhandelen met de wielerbonden om de prijs van het WK nog wat te drukken.

30 en 31 januari 2021 in Oostende, dat had het hoogtepunt moeten worden van het veldritseizoen. Dan zou het WK verreden worden aan de Wellington-hippodroom. Maar de kans is bijzonder groot dat dit zonder publiek zal moeten gebeuren. Premier De Croo zei op het Gala van de Flandrien alvast dat hij verwacht dat dit het geval zal zijn.

Ook al is een WK zonder publiek nog altijd niet helemaal officieel, toch zagen ze bij de WK-organisatiecommissie de bui reeds langer hangen. “Dit is geen verrassing”, reageert voorzitter Rik Debeaussaert op de uitspraak van De Croo. “Wij bereiden ons al langer voor op een WK zonder publiek, want als je de coronacijfers ziet is dat ook gewoon logisch. We zijn aan het opbouwen in functie van een wedstrijd zonder publiek of vips. De ticketverkoop is sowieso al een tijdje geleden gestopt. Zij die al een ticket hadden, worden terugbetaald.”

Parcours is al in opbouw

Wel rekent men erop dat het WK sowieso zal kunnen plaatsvinden. De bouw van het parcours is intussen gestart, en in de nacht van maandag 7 op dinsdag 8 december wordt er een grote brug over de tramsporen gebouwd. Dat is een enorme kost die niet zomaar gemaakt zou worden indien er nog grote twijfels zouden zijn.

Op dit moment onderhandelen de Vlaamse overheid samen met de stad Oostende nog met wielerbonden Belgian Cycling en de UCI om de kosten voor het WK nog wat te drukken. “We gaan er alles aan doen om er een fantastisch WK van te maken. Jammer genoeg zal het zonder publiek zijn”, aldus Debeaussaert.