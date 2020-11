Jana Raman geplaatst voor Copa de la Reina

Jana Raman (3 punten, 7 rebounds, 3 assists) heeft zich na een 77-52 overwinning met Estudiantes Madrid versus het Tenerife van collega Belgian Cat Heleen Nauwelaers (3 punten, 3 rebounds, 1 assist) geplaatst voor de Copa de la Reina.

Met 9 op 13 staat Estudiantes Madrid in de Spaanse Lega Femenina op een knappe vierde stek. Na 15 speeldagen (heenronde) is de top 8 geplaatst voor de eindfase van het Spaanse bekertornooi. De Copa de la Reina gaat door van 4 tot 7 maart en de locatie is nog niet vrijgegeven. Ook Heleen Nauwelaers (Tenerife, 7 op 12), Antonia Delaere (IDK Eustotren, 6 op 12) en Julie Vanloo (Zaragoza, 4 op 10) zijn nog in de running voor een stek in de top 8. Laure Resimont en Serena-Lynn Geldof moeten met Cadi La Seu (4 op 12) een drie op drie realiseren om nog een kans te maken op de Copa de la Reina.