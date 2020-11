Iraanse president houdt Israël verantwoordelijk voor dood kernfysicus

Foto: VIA REUTERS

De Iraanse president Hassan Rohani heeft Israël ervan beschuldigd verantwoordelijk te zijn voor de moord op een hooggeplaatste Iraanse kernfysicus. In een verklaring op zijn officieel nieuwsportaal noemt hij de dood van Mohsen Fakhrizadeh een ‘daad van terrorisme’ uitgevoerd door Israël.

‘Eens te meer zijn de meedogenloze handen van de wereldwijde arrogantie, met het usurperende zionistische regime als huurling, besmeurd met het bloed van een zoon van deze natie’, aldus de Iraanse president zaterdag in zijn verklaring. Met ‘wereldwijde arrogantie’ verwijst Iran in het algemeen naar de VS. De dood van de kernfysicus zal volgens Rohani de wetenschappelijke vooruitgang van Iran niet afremmen.

Op vrijdag had de minister van Buitenlandse Zaken Javad Zarif gesproken over ‘ernstige aanwijzingen van een Israëlische rol’ in de dood van de kernfysicus. Het Iraanse leger had al gezworen wraak te zullen nemen.

Geen reactie Israël

Fakhrizadeh was verantwoordelijk voor onderzoek en innovatie bij het Iraanse ministerie van Defensie. Ook was hij lid van de Iraanse Revolutionaire Garde. Westerse inlichtingendiensten vermoeden dat hij een belangrijke rol speelde in het Iraanse nucleaire programma.

Het kantoor van de Israëlische premier Benjamin Netanyahu weigerde commentaar, net als functionarissen bij het Amerikaanse Pentagon. De Amerikaanse inlichtingendienst CIA reageerde ook niet op vragen of de VS weet hadden van plannen om een moord uit te voeren.

‘Duizenden anderen’

Volgens Ali-Akbar Salehi, het hoofd van de Iraanse atoomenergieorganisatie, zal de dood van Fakhrizadeh het Iraanse nucleaire programma niet tegenhouden of beïnvloeden. ‘Voor die ene weggerukte bloem zullen duizenden anderen groeien’, zei de Iraanse minister van Communicatie Mohammad-Javad Azari Jahromi dan weer.

De Iraanse geheime dienst en de Revolutionaire Garde startten een onderzoek naar de verantwoordelijken achter de dood van de kernfysicus. De auto van Fakhrizadeh werd in een voorstad van hoofdstad Teheran met een bomauto aangevallen en beschoten. De kernfysicus bezweek aan zijn verwondingen.

VN manen aan tot terughoudendheid

Secretaris-generaal Antonio Guterres van de Verenigde Naties heeft opgeroepen tot terughoudendheid.

‘We hebben kennis genomen van de berichten dat een Iraanse wetenschapper vandaag is vermoord in de buurt van Teheran’, zei hij vrijdag. ‘We dringen aan op terughoudendheid en vinden het noodzakelijk dat acties worden vermeden die zouden kunnen leiden tot een escalatie van spanningen in de regio’, verklaarde Farhan Haq, de woordvoerder van Guterres.