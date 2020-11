Regering-Trump wil meer executiemethodes toestaan

De regering van de Amerikaanse president Donald Trump maakt de weg vrij voor bijkomende methodes om terdoodveroordeelden te executeren. Het ministerie van Justitie legt de laatste hand aan enkele wijzigingen, die staten de toelating zullen geven alle methodes te gebruiken die legaal zijn in de staat die de terdoodveroordeling heeft uitgesproken.

Dat blijkt uit het Federal Register, het officiële blad van de Amerikaanse federale regering. De wijzigingen zouden ingaan op 24 december.

De meeste terechtstellingen gebeuren via een dodelijke injectie. In sommige staten laat de wet alternatieve methodes toe. In Mississippi en Oklahoma zijn zo het gebruik van gas, de elektrische stoel en het vuurpeloton toegelaten.

Het ministerie van Justitie plant nog verschillende federale terechtstellingen van veroordeelde misdadigers, voor president-elect Joe Biden op 20 januari de eed aflegt. De Democraat is gekant tegen de doodstraf. Trump, een Republikein, voerde terechtstellingen op het federale niveau opnieuw in.

Hoewel vele staten de doodstraf handhaven, waren er geen federale terechtstellingen sinds 2003. Federale rechtbanken bleven weliswaar de doodstraf opleggen, maar die werd niet uitgevoerd.

In het algemeen neemt het gebruik van de doodstraf af in de VS. Op veel plaatsen heeft dat te maken met de veranderende publieke opinie, maar ook met de steeds grotere moeilijkheden om de vereiste stoffen te verkrijgen voor de dodelijke injectie. Bovendien leidt de doodstraf nogal vaak tot lange en dure juridische procedures.

Volgens het Death Penalty Information Center zijn dit jaar in de VS al 15 mensen terechtgesteld.