Aantal patiënten op intensieve zorg zakt onder de duizend

Er liggen opnieuw minder dan duizend mensen met covid-19 op intensieve zorg, zo blijkt zaterdag uit de voorlopige cijfers op het dashboard van gezondheidsinstituut Sciensano. Ook de overige maatstaven tonen aan dat de verspreiding van de ziekte verder afneemt.

Het is voor het eerst sinds 28 oktober, net voor het ingaan van de lockdown, dat er minder dan 1.000 patiënten op intensieve zorg verblijven. Van de 998 covid-patiënten op de afdelingen hadden er 637 beademing nodig.

In de Belgische ziekenhuizen lagen vrijdag in totaal 4.213 patiënten met een coronabesmetting, dag op dag een daling met vier procent. In de zeven dagen tot en met 27 november werden er gemiddeld nieuwe 244,9 patiënten opgenomen, 29 procent minder dan in de week daarvoor.

Ook de andere indicatoren blijven in dalende lijn gaan. Zo werden van 18 tot 24 november gemiddeld 2.546,7 besmettingen per dag geregistreerd, een daling met 36 procent. Het aantal overlijdens slonk met 20,2 procent tot een gemiddelde van 143,9 per dag.

Van 18 tot 24 november werden dagelijks gemiddeld meer dan 28.600 tests uitgevoerd. Daarvan bleek 11,5 procent positief.

Sinds het begin van de epidemie zijn in België 570.829 besmettingen met het coronavirus vastgesteld. Het virus kostte hier al aan 16.339 mensen het leven.