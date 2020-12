LEZERS INSPIREREN LEZERS BOEKEN

Met welk boek ontsnapt u uit de lockdown?

Natuurlijk heeft elke lezer haar, zijn eigen motivatie. Om te vergeten, of net te herinneren, om je uitgedaagd te voelen of net bevestigd, om ontroering te vinden of troost, in elk geval: lezen is ontsnappen. Een boek is een uitweg. Vanzelfsprekend ‘essentieel’ dus in deze binnengesloten tijden. Naast mijn bed heb ik een vast stapeltje van dat soort liggen. Te weten dat ze er liggen, is geloven dat ik elk moment weg kan. Het zijn er negen, en ze overleefden al twee verhuisbeurten. Jeroen Brouwers (Het is niets), Joan Didion (South and West), Cees Nooteboom (’s Nachts komen de vossen), Pierre Michon (Roemloze levens), Johan Anthierens (Leve mij en Ooggetuige), Geoff Dyer (But Beautiful), Patricia De Martelaere (Wat blijft) en de nieuwe blijver boven op de stapel: Annie Ernaux (De jaren).



Welk boek ligt bij u boven op de stapel? Welk boek hielp, blijft u helpen, te ontsnappen en wenst u vele andere lezers toe? Al was het maar voor die ene zin, die u telkens weer voor het eerst wilt lezen.