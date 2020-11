Wout van Aert wint tweede Flandrien op rij, Lotte Kopecky voor het eerst Flandrienne

Het peloton heeft gekozen. Wout van Aert (26) is de Flandrien 2020. De renner van Team Jumbo-Visma won met ruime voorsprong op de onfortuinlijke Remco Evenepoel. Lotte Kopecky (25) mag zich voor het eerst Flandrienne noemen.

Van Aert volgt daarmee zichzelf op als Flandrien, een criterium van zusterkrant Het Nieuwsblad. Vorig jaar versloeg hij Evenepoel na een spannende en nooit eerder geziene stemronde met exact één punt. Dit jaar was de marge veel groter. Een vakjury van veertig personen zorgde eerst voor vijf nominaties in het peloton. De jaarlijkse klassieke jurylunch werd vervangen door digitaal stemmen. Remco Evenepoel, Yves Lampaert, Jasper Philipsen, Wout van Aert en Tim Wellens werden allen aangeduid als kandidaat-Flandrien.

138 renners stemden

De namen van de vijf genomineerden gingen vervolgens naar alle Belgische profrenners. Zij konden tien dagen lang hun stem uitbrengen. Uiteindelijk namen 138 van de 151 profrenners aan de stemming deel. Slechts 13 brachten hun stem niet uit. Voor Van Aert is deze individuele prijs een bekroning na een formidabel seizoen met onder meer zeges in Milaan-San Remo, Strade Bianche en de Tour. Daarnaast werd hij zowel vicewereldkampioen in het tijdrijden als op de weg.

Kopecky voor D’Hoore

Bij de dames gaat de Flandrienne 2020 naar Lotte Kopecky. De jury beloonde met de trofee de regelmaat van Kopecky, maar ook het feit dat ze twee keer Belgisch kampioen werd. Kopecky deed dat zowel op de weg als in het tijdrijden. De Belgische kampioene won ook een etappe in de Giro Rosa. Kopecky – die de Flandrienne voor het eerst wint – gaat in de einduitslag drievoudig winnares Jolien D’Hoore vooraf.

Foto: Kris Van Exel

Uitreiking verliep coronaproof

De twee trofeeën werden vrijdagavond coronaproof uitgereikt in het Centrum Ronde van Vlaanderen in Oudenaarde. Premier Alexander De Croo was de uitreiker van dienst en feliciteerde de Flandrien en Flandrienne. De bronzen trofeeën zijn kunstwerken van de hand van Fernand Vanderplancke, tevens maker van de trofeeën in de Ronde van Vlaanderen.