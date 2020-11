Dopingdokter Mark Schmidt biedt diepvriezers aan om vaccins tegen coronavirus in te bewaren

De Duitse dokter Mark Schmidt, die in München terechtstaat in een dopingzaak beter bekend als Operatie Aderlass, heeft vrijdag aangeboden om zijn diepvriezers in te zetten voor het bewaren van coronavaccins. Momenteel zijn de diepvriezers nog in beslag genomen door het gerecht.

Schmidt bekende eind september dat hij sporters sinds 2012 van doping heeft voorzien, onder wie de wielrenners Alessandro Petacchi en Georg Preidler. Zijn vriezers zijn bij een inval in 2019 in beslag genomen, maar werken tot min 70 graden Celsius. In elke diepvries kunnen tot 10.500 vaccins worden bewaard.

Rechter Marion Tischler zei dat ze zou proberen om de diepvriezers vrij te geven voor de bestrijding van het coronavirus. Aanklager Kai Graeber was iets kritischer. “Ik wil je heldendrang niet inperken, maar je zou die apparatuur eigenlijk niet mogen bezitten”, klonk het.