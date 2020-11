Géén twee knuffelcontacten: wat mag wél voor alleenstaanden met kerst?

Wat te verwachten en te vrezen viel, is ook beslist: er komt amper een versoepeling voor kerst en nieuw. Het Overlegcomité maakte enkel voor alleenstaanden wat ruimte voor meer contact. Ze mogen geen twee knuffelcontacten, maar wel twee mensen tegelijk uitnodigen.

Op 24 of 25 december (niet allebei) mogen alleenstaanden Kerstmis vieren met drie. Daarmee zijn zij de enige categorie die een lichte versoepeling van de sociale coronamaatregelen krijgt. Want verder wordt het een eindejaarsperiode die er voor velen één als nooit tevoren zal zijn. Koppels en gezinnen mogen niet meer dan één knuffelcontact in huis toelaten.

Alleenstaanden mogen twee mensen binnenlaten. Toch moeten ze opletten om de nieuwe regel correct toe te passen. Ten onrechte werd nog voor de persconferentie begon uitgelekt dat alleenstaanden twee knuffelcontacten zouden krijgen met kerst. Dat blijkt niet te kloppen.

Wat is dan wel beslist? Een alleenstaande mocht altijd al één nauw contact en één extra contact (op veilige afstand) uitnodigen bij hem of haar thuis. Maar normaal mag dat niet tegelijk: je moet kiezen tussen je knuffelcontact of je ‘gewoon’ contact. Op kerstavond of op kerstdag krijgen alleenstaanden nu een uitzondering: dan mogen beide contacten samen binnen. Niet op beide avonden, maar op één van de twee. Het ‘gewone’ contact moet nog steeds op veilige afstand van anderhalve meter blijven, ook na een paar glazen champagne. Dessertjes delen kan dus alleen met het knuffelcontact.

Die uitzondering geldt overigens niet voor oudejaarsavond of Nieuwjaar.