Horecazaken: ‘Op 10,5 maand zullen we er 6,5 dicht geweest zijn’

‘Het is een drama. We zijn de eersten die dicht moesten en de laatsten die mogen openen’, zegt de ceo van Le Pain Quotidien.

Stef Meulemans, de ceo van Top Brands, is aandeelhouder van zowel Pïzza Hut, Boulangerie Paul, Wasbar als hamburgerketen Ellis. ‘De verdere sluiting van de horeca betekent dat de steunmaatregelen opgevoerd moeten worden of er dreigen slachtoffers te vallen’, zegt Meulemans. ‘Het ziet ernaar uit dat we inclusief eerste lockdown 6,5 op 10,5 maand dicht geweest zullen zijn.’ Hij hoopt dat er voor het vierde kwartaal een kwijtschelding van de RSZ komt. Over de heropeningsdatum zegt Meulemans dat hij liever wat langer dicht is en volwaardig heropent in plaats van te werken met bijvoorbeeld één tafel op drie. ‘Een stop and go is helemaal te vermijden.’ De twee lockdowns betekenen een omzetverlies van 50 miljoen en 2.000 mensen die het mentaal zwaar hebben, zegt hij.

Annick Van Overstraeten ceo van Le Pain Quotidien wijst ook op de menselijke tol. ‘Het is een drama. We zijn de eersten die dicht moesten en de laatsten die mogen openen. Voor de mensen is het heel zwaar.’ Via take-away en thuisleveren recupereert ze 30 procent van de omzet. Le Pain Quotidien moest al financieel herstructureren.

Zelfstandigenorganisatie NSZ betreurt dat de horeca nog zo lang gesloten moet blijven. ‘Er moeten nieuwe steunmaatregelen komen om een nieuwe tsunami aan faillissementen te vermijden’, klinkt het.