Overzicht | Dit zijn de nieuwste maatregelen voor de kerstperiode en nadien

Enkel alleenstaanden krijgen met kerst een versoepeling van de coronamaatregelen. Niet-essentiële winkels en musea mogen heropenen, zij het onder strikte voorwaarden. De nieuwste maatregelen van het Overlegcomité gelden tot 15 januari.

Kerst en nieuw

Alleenstaanden mogen op kerstavond (24 december) of kerstdag (25 december) hun beide knuffelcontacten tegelijk uitnodigen. Zij kunnen dus met zijn drieën vieren. Dat lijkt dus niet te gelden oudejaarsavond.

Voor gezinnen blijven de regels zoals ze zijn, ook met kerst. Gezinnen mogen dus maar één knuffelcontact tegelijk thuis uitnodigen binnen, buiten blijft de regel van vier gelden

Ook op kerstavond en oudjaar blijft de avondklok van middernacht tot 5u van kracht

Vuurwerk verkopen en afsteken verboden

Winkels

Vanaf 1 december, komende dinsdag dus, mogen ook niet-essentiële winkels heropenen, ‘maar geen funshopping’

Verplicht alleen winkelen, tenzij voor wie dat niet zelfstandig kan. Gezelschap van minderjarigen zoveel mogelijk beperken

Winkelen op afspraak hoeft dus niet

Per winkel mag je maximaal 30 minuten binnen zijn

Winkels mogen maar één iemand per 10 vierkante meter binnenlaten. (Die regel gold voordien al voor de winkels die open waren)

Winkels met een oppervlakte van minder dan 20 vierkante meter mogen twee klanten tegelijk toelaten als ze de afstandsregels respecteren.

Grote winkels van meer dan 400 vierkante meter moeten toegangscontrole organiseren

De winkels moeten de wachtrijen zelf organiseren. Steden en gemeenten moeten erover waken dat de afstandsregels gehandhaafd worden

Basisregels zoals handen wassen, afstand houden en mondmasker dragen moeten strikt opgevolgd worden

Koopzondagen zijn wel degelijk toegelaten, meldt Vlaams minister van Economie Hilde Crevits (CD&V) aan de VRT.

Avondklok

De avondklok blijft behouden. Iedereen moet dus binnenblijven tussen middernacht en vijf uur ’s ochtends

Sociaal contact

De regels blijven wat ze zijn, behalve dus voor alleenstaanden met kerst

Elk gezinslid mag nog één nauw contact, het zogenaamde ‘knuffelcontact’, hebben

Gezinnen mogen maar één knuffelcontact tegelijk thuis uitnodigen binnen. Men kan geen ander bezoek ontvangen thuis.

Alleenstaanden mogen, kerstavond niet meegerekend, twee nauwe contacten hebben om eenzaamheid en isolatie tegen te gaan, maar ook die mogen niet tegelijkertijd langskomen

Als u naar buiten gaat én afstand houdt, mag u nog met maximaal vier personen samenkomen om te praten, wandelen, fietsen, enzovoort

Horeca

De horeca blijft gesloten, tot 15 januari. Begin januari volgt wel een evaluatie

Reizen

Niet-essentiële reizen worden nog steeds sterk afgeraden, ook de skireizen

Er komen grenscontroles, waarbij wordt nagegaan of het Passenger Locator Form is ingevuld voor wie langer dan 48 uur in het buitenland is verbleven en langer dan 48 uur in ons land blijft.

Ook wordt strenger gecontroleerd of de verplichte quarantaine wordt nageleefd

Contactberoepen

Niet-medische contactberoepen, zoals kappers, grimeuses, masseurs en schoonheidssalons, blijven dicht

Recreatie & hotels

Musea en zwembaden gaan open. De subtropische zwembaden moeten dichtblijven