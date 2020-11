Verontwaardiging in Italië om handleiding over ‘sexy shopping’ voor vrouwen op openbare omroep

In het programma Detto fatto werd aan vrouwen uitgelegd hoe ze op aanlokkelijke wijze een winkelkarretje moeten duwen en goederen uit de rekken halen.

Een instructiefilmpje op de Italiaanse openbare omroep dat vrouwen tips geeft om ‘op een sexy manier te shoppen’ heeft een storm van verontwaardiging veroorzaakt. De gids maakte deel uit van Detto fatto (letterlijk: ‘Zo gedaan’), een lifestyleprogramma op RAI2, het tweede kanaal van de openbare omroep. Ballerina en paaldanseres Emily Angelillo gaf vrouwen raad over hoe ze er in de supermarkt sensueel konden uitzien.

Aan het begin van het fragment deed Angelillo, gehuld in een leren shortje en hoge hakken, een dansje en legde vervolgens een jonge vrouw uit hoe ze op hakken moest rondstappen. Daarna demonstreerde ze hoe je hoge hakken kunt dragen op plaatsen waar die normaal gezien niet gedragen worden, zoals in een supermarkt.

Haar tips lichtten onder meer toe hoe je op een verleidelijke manier kunt rondwandelen terwijl je een winkelkarretje duwt en hoe je een pakje chips van het bovenste rek kunt vissen terwijl je luchtig voor wat extra intrige zorgt door één been op te tillen. Angelillo toonde ook voor hoe je op een ‘niet vulgaire’ manier een product van de grond moet rapen mocht je toevallig iets laten vallen.

Pijnlijke timing

De verontwaardiging over het tv-fragment werd nog versterkt door het moment waarop het te zien was: aan de vooravond van de Internationale Dag voor de Uitbanning van Geweld tegen Vrouwen. Sommige kijkers dachten zelfs dat het om een parodie ging. Leden van de regering hebben om opheldering gevraagd en willen weten waarom dit op de openbare televisie te zien was.

‘Hoelang moeten we nog over vrouwen blijven praten op die valse en stereotiepe manier, met naaldhakken, sexy bewegingen, altijd perfect, zeemeerminnen of heksen?’, schreef de Italiaanse minister van Landbouw Teresa Bellanova op Twitter.

Vanwege de hevige reacties heeft de RAI ‘Detto Fatto’ geannuleerd. De gedelegeerd bestuurder van de omroep, Fabrizio Salini, heeft een onderzoek bevolen naar de aflevering. Hij heeft verklaard dat die ‘niets te maken heeft met de geest van de openbare dienstverlening en met de redactionele lijn van de RAI’. Bianca Guaccero, de presentatrice van het programma, heeft zich verontschuldigd voor de ‘oppervlakkigheid’ van de episode.

