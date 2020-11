Inter boekte vorig seizoen 102,4 miljoen verlies door het coronavirus

Inter Milan heeft een verlies van 102,4 miljoen euro geleden tijdens de periode 2019/2020 als gevolg van de coronacrisis. Dat heeft de club van Romelu Lukaku vrijdag gemeld.

Inter draaide een omzet van 372,4 miljoen euro, wat een daling is van 45 miljoen op een jaar tijd. De club uit Milaan volgt zo het voorbeeld van andere Italiaanse clubs, die rode cijfers moeten voorleggen.

AC Milan verloor zo 195 miljoen terwijl AS Roma meer dan 200 miljoen in het rood ging. Juventus draaide een verlies van 89,7 miljoen. Om de coronacrisis het hoofd te bieden, onderhandelden verschillende Italiaanse clubs al over loonsverlagingen voor de spelerskern.