Politie massaal aanwezig om protest voor Adil te beteugelen

In Anderlecht vindt een protestactie plaats voor Adil C., de 19-jarige jongen die op 10 april door een politiewagen werd aangereden en stierf. De politie is massaal aanwezig, staat klaar met waterkanonnen en arresteerde verschillende betogers. Enkele jongeren gooiden met flessen en staken vuurwerk af richting de politie.

Een honderdtal mensen kwam rond 14 uur samen voor het stadhuis van Anderlecht, ze droegen banners en T-shirts met ‘Justice pour Adil’.

Aanleiding voor de betoging is het nieuws van donderdag dat het parket de agenten die Adil C. aanreden niet wil vervolgen. Uit het gerechtelijke onderzoek naar de omstandigheden van het overlijden trekt het parket de conclusie dat de twee agenten niets verweten kan worden. Een verkeersexpert legt na onderzoek de schuld van het ongeval bij Adil C. zelf. Het parket zal aan de raadkamer vragen om ze niet te vervolgen.

De politie was meteen massaal aanwezig toen de betoging begon. Zodra de groep begon te bewegen, werd ze in de straat naast het gemeentehuis ingesloten door twee waterkanonnen en een tiental combi’s, hoewel alles tot dan toe vreedzaam verliep.

De politie is een voor een iedereen beginnen te arresteren, wat tot opstootjes leidde. Extreemlinkse jongeren hadden zich aan elkaar vastgeketend. Aan de rand van de colonne liepen tientallen mensen met smartphones die het gebeuren filmden. ‘Wij betalen de politie om ons te helpen, niet om ons te slaan’, zei een van hen. Iemand anders riep ‘Police assasin’. In aanpalende straat staken enkele jongeren vuurwerk af richting de politie, enkele gooiden ook met flessen. Op dit moment heeft de politie de situatie onder controle.

Een groep van een 40-tal jongeren heeft tijdens een eerste actie donderdagavond stenen en brandbommen gegooid naar het gemeentehuis van Anderlecht. De zenuwen staan strak gespannen in de omgeving.