Ererector UAntwerpen Alain Verschoren overleden

Alain Verschoren is donderdagnacht onverwacht overleden in Tenerife. Dat meldt de Universiteit Antwerpen. Verschoren was 66 jaar oud. Hij was rector van de UAntwerpen voor twee opeenvolgende mandaten tussen 2008 en 2016.

Alain Verschoren liep school in het Koninklijk Atheneum Antwerpen en studeerde vervolgens wiskunde aan het Rijksuniversitair Centrum Antwerpen (RUCA). Aan het RUCA bouwde hij een academische carrière uit. Hij werd er in 2001 ook rector, tot de fusie van RUCA, UFSIA en UIA tot de eengemaakte UAntwerpen in 2003.

Aan de UAntwerpen was Verschoren de eerste voorzitter van de raad van bestuur. In 2008 werd hij rector. Onder zijn rectoraat kregen de campussen Middelheim, Groenenborger en Drie Eiken nieuwe gebouwen. Hij was ook drie jaar voorzitter van de Associatie Universiteit & Hogescholen Antwerpen.

‘Antwerpen verdiende in de ogen van Alain een grote universiteit, en hij heeft er persoonlijk meer dan zijn steentje toe bijgedragen’, aldus rector Herman Van Goethem, die Verschoren in 2016 opvolgde. ‘Zijn verdienste kan niet onderschat worden. Onder zijn rectoraat verdubbelde het aantal studenten aan UAntwerpen, tot 20.000. Alain zette onze universiteit op de kaart, zonder meer. Vandaag tellen we mee, op alle vlakken.’